I have a dream, 60 anni dal discorso di Martin Luther King che cambiò la storia

“I Have a Dream”, “Ho un sogno”: iniziava con queste semplici parole uno dei discorsi più celebri e rilevanti della storia internazionale. Siamo a Washington, è il 28 agosto del 1963, e il reverendo Martin Luther King, attivista per i diritti della comunità afroamericana, sale sul palco del Lincoln Memorial di fronte ad una folla oceanica per parlare in maniera chiara, diretta e senza filtri di uguaglianza razziale e delle sue speranze per il futuro del genere umano. Parole, quelle di Martin Luther King, colme di significato in un periodo storico, quello della presidenza Kennedy, ancora profondamente segnato dal razzismo e dalla segregazione razziale, particolarmente in alcuni stati del Sud. Ecco dunque il contesto storico in cui il discorso si è tenuto e i suoi strascichi.

‘I have a dream’ compie 60 anni. Perché tutti abbiamo un sogno da realizzare

Il Contesto Storico

Siamo negli anni ‘60: per quanto gli Stati Uniti si siano sempre dichiarati la terra della libertà, dell'uguaglianza, delle opportunità, sappiamo benissimo che questi principi non venivano esattamente rispettati per l’ingente minoranza afroamericana, i discendenti diretti degli schiavi trasportati nel Nuovo Continente, gli stessi esseri umani che fino ad un secolo prima (la data chiave è il 18 dicembre del 1865) erano rimasti in stato di schiavitù. Nonostante formalmente la barbara pratica fosse stata abolita, erano ancora in tanti, in tantissimi a considerare le persone nere al pari degli animali.

Il razzismo strutturale negli Stati Uniti (mai del tutto scomparso, il caso di George Floyd e del Black Lives Matter ne è la dimostrazione) è rimasto sempre molto radicato, particolarmente in certe aree del Paese. Qualcosa, però, ha iniziato a muoversi dal secondo Dopoguerra, quando le comunità afroamericane statunitensi hanno cominciato a lottare per i loro diritti fondamentali e per porre fine una volta e per tutte alle discriminazioni e ad una spirale di violenza senza fine: tra gli eventi chiave di questo periodo ricordiamo per esempio il rifiuto da parte dell’attivista Rosa Parks di spostarsi dalle prime file di un bus a Montgomery per lasciare spazio ad un bianco, una scelta che l’avrebbe condotta all’arresto trasformandola però al contempo in un’eroina per il movimento di liberazione dei neri.

Ci troviamo in contesto storico molto complesso: il discorso "I Have a Dream" venne dunque pronunciato proprio durante una marcia su Washington per il lavoro e la libertà, un evento organizzato per promuovere i diritti civili e l'uguaglianza di tutti i cittadini americani, a prescindere dal colore della pelle.

Il contenuto del discorso di Martin Luther King

Il sogno di cui parlava Martin Luther King era legato alla speranza di poter vedere, un giorno, tutte le persone vivere in pace le une al fianco delle altre, senza discriminazioni, senza distinzioni di sorta, in un mondo finalmente libero dai pregiudizi e dalla violenza e dove gli individui sarebbero stati giudicati “non per il colore della loro pelle, ma per il loro carattere".

Il discorso servì come richiamo e campanello d’allarme per le autorità statunitensi dell’epoca, affinché si impegnassero in maniera concreta contro le ingiustizie che i neri erano costretti a sopportare quotidianamente. Ma si trattò anche di un proclama fondamentale per un’intera generazione di individui chiamati a combattere in modo non violento per quei diritti fondamentali che mai più avrebbero dovuto essere calpestati.

Qui un estratto delle parole dell’attivista: “Io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini siano stati creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo erano stati schiavi e i figli di coloro che un tempo avevano posseduto gli schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti ai miei occhi un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere”.

Le conseguenze del discorso di Martin Luther King

Le parole dell’attivista avrebbero avuto importanti conseguenze, non soltanto a livello della società civile, ma anche da un punto di vista istituzionale. Basti pensare che appena un anno dopo, nel 1964, venne approvato dal Congresso il Civil Rights Act, legge che avrebbe proibito ogni discriminazione basata sull’etnia, il colore della pelle, la religione, il sesso o la nazionalità.

La rilevanza attuale

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti e il mondo hanno affrontato una serie di sfide legate alla giustizia sociale, alla discriminazione razziale e all'uguaglianza. Il già citato movimento Black Lives Matter, in particolare, ha portato alla ribalta le medesime questioni sollevate ai tempi da Martin Luther King e ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un cambiamento duraturo, particolarmente in seno alle istituzioni e alle forze dell’ordine. Nonostante siano passati 60 anni dalla sua pronuncia, le sue parole e il suo messaggio hanno resistito alla prova del tempo e ancora oggi ispirano milioni di persone in giro per il mondo, sempre più consapevoli (anche grazie al prezioso contributo dei social) di quanto la parità sia fondamentale, a tutti i livelli.