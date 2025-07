I Grandi del passato. Viaggio alla scoperta delle loro dimore

Due mesi per scoprire le dimore storiche dei personaggi illustri che hanno segnato la cultura, l’arte e la storia del nostro Paese. Sono tante le occasioni inserite nel calendario predisposto – in occasione del suo ventennale – dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, in particolare in Toscana e in Emilia Romagna.

L’iniziativa si chiama ’Di casa in casa’ e proseguirà durante i mesi di luglio e agosto, quando sarà possibile visitare numerose Case della Memoria, con aperture straordinarie, eventi speciali e percorsi guidati alla scoperta delle abitazioni e delle vite di grandi protagonisti del passato.

In Emilia Romagna sarà visitabile la Casa Museo di Dozza, in provincia di Bologna, aperta tutti i giorni. La Casa Museo Morandi, a Grizzano Morandi (Bo) sarà invece aperta il sabato e la domenica, dalle ore 15 alle 18.

A Modena, ecco la Casa Museo Luciano Pavarotti, aperta a sua volta tutti i giorni dalle 10 alle 17, e ancora Casa Museo Enzo Ferrari, visitabile ogni giorno dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.15).

In provincia di Forlì-Cesena, ha aderito all’iniziativa Casa Artusi a Forlimpopoli, che dal 1° al 5 luglio, ha proposto l’iniziativa ’Aperitivi a Corte’. Ci si può inoltre immergere nelle stanze della Casa Museo Ilario Fioravanti a Sorrivoli di Roncofreddo, che attende i visitatori tutti i lunedì di luglio e agosto, dalle 19 alle 22 (prenotazione obbligatoria).

E ancora Casa Museo Marino Moretti a Cesenatico, aperta tutti i giorni, dalle 17 alle 22 (ingresso 5 euro) e Casa Museo Pascoli a San Mauro Pascoli, che nelle date del 20, 23, 25, 29, 31 luglio e 5 agosto aprirà le porte alle ore 20 con speciali iniziative per i visitatori (ingresso 3 euro).

Inoltre, Villa Canestri-Schiavi a Forlì, aperta per tutto agosto, con prenotazione obbligatoria. In provincia di Ravenna, aderiscono all’iniziativa la Casa Museo Raffaele Bendandi di Faenza, che sabato 19, venerdì 25 e martedì 29 luglio organizza due turni di visite guidate alle ore 21 e quindi alle 22.30 (prenotazione obbligatoria) e la Casa Studio Paolo Liverani, anch’essa a Faenza, che sarà aperta martedì 29 luglio dalle 20 alle 23.

Infine, per la provincia di Rimini, ecco la Casa Museo Leo Amici a Montescudo di Monte Colombo, aperta tutte le domeniche di luglio e agosto, con prenotazione obbligatoria, e la Casa Studio Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna, che ha organizzato alcune iniziative nei giorni scorsi.

Info e contatti delle singole case per le prenotazioni: www.casedellamemoria.it