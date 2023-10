"I giovani? Hanno grande voglia di futuro"

Parlando di leggerezza lontana dal disimpegno, di testi proiettati in un altro spazio rispetto a quelli di un quotidiano condannato alla pesantezza, i Pinguini Tattici Nucleari semplificano il pensiero calviniano delle Lezioni americane per provare a raccontare il proprio. E sta proprio in quella “sottrazione di peso” il segreto che in estate ha permesso a Riccardo Zanotti & Co. di richiamare negli stadi quasi seicentomila fans. Sabato l’eroe di Giovani wannabe è a Firenze alla festa di Luce! per addentrarsi tra i come e i perché del momento straordinario attraversato dalla band bergamasca, nuovamente in radio con quella Nightmares a tu per tu con Bresh, che a primavera torna protagonista nei palasport grazie a un lungo giro di concerti atteso pure ad Assago (dall’8 al 13 aprile con appendice il 17 maggio), Pesaro (23 e 24 aprile), Casalecchio (26 e 27 aprile, ma anche (15 e 16 maggio), Livorno (29 e 30 aprile) e Firenze (dal 2 al 4 maggio).

Zanotti, voi Pinguini siete tutti dei Millenials, che idea vi siete fatti della Generazione Z?

"Senza farsi fuorviare dall’allure apocalittica che si porta dietro quella Z, ultima lettera dell’alfabeto, la vedo come una generazione con tanta voglia di futuro. E credo che abbia in comune con la penultima, ovvero la mia, la disillusione verso una politica lontana da temi impellenti come quelli ambientali".

Non è sempre facile integrare entità distinte.

"Penso che un termine come ‘juvenoia’ esprima bene questo sentimento di timore e ostilità che la generazione più vecchia nutre verso le tendenze di una più giovane, senza sforzarsi di capirla. Alcuni politologi come Francis Fukuyama hanno avanzato la tesi secondo cui staremmo vivendo la fase conclusiva della storia; visto, però, che finora la loro rimane solo una teoria, sarebbe forse il caso provare a intendersi".

Che impressione s’è fatto del vostro pubblico?

"Ho visto un pezzo di paese molto giovane, ma anche cinquanta-sessantenni che non appartenevano al nostro bacino fino a qualche tempo fa. Come se il live fosse diventato più un rito collettivo che una semplice manifestazione d’affetto, accompagnato da una curiosità che trovo fantastica".

Gli artisti oggi creano senso di comunità?

"Il buon momento attraversato dalla musica live dimostra che la voglia di comunione e condivisione tra i ragazzi c’è. Anche se gli ultimi fulgidi esempi di ‘nuova scena’, ovvero l’indie e la trap, sono cresciuti entrambi in un circuito di luoghi d’aggregazione poi estinto, o quasi, dal Covid. E senza palcoscenici su cui lasciar crescere nuovi fenomeni è difficile che ne nascano dei nuovi".

Cosa cercano i ragazzi nelle grandi aggregazioni?

"Qualcosa in cui credere. Qualcosa o qualcuno da seguire in cui riconoscersi moralmente. Noi abbiamo fatto sempre della immediatezza e della autenticità una forma di comunicazione, senza piegarci a certe logiche d’immagine che creano distanza. A ben guardare, in tempi d’individualismo sfrenato come questi, pure l’idea di band è abbastanza fuori moda".

In una canzone diceva che si nasce soli e si muore solisti...

"I ragazzi cercano speranza nei modelli che gli offri e noi pensiamo di proporgliene uno alternativo. Quindi non credo proprio che moriremo solisti".