I duetti di Sanremo. Bomba misogina al Festival. Altro colpo di Fedez (& Masini)

Ora che il rituale annuncio al Tg ha conferito pure ai duetti del venerdì (14 febbraio) il crisma dell’ufficialità, il puzzle musicale di questa 75ª edizione del Festival di Sanremo è quasi completo. Sul filo di lana, ovvero la comunicazione della lista ieri mattina da parte del direttore artistico-conduttore Carlo Conti, Irama e Arisa hanno fatto sapere che canteranno Say something di Christina Aguilera e A Great Big World, Sarah Toscano Overdrive di e con i francesi Ofenbach, Achille Lauro ed Elodie un mix della A mano a mano di Riccardo Cocciante (portata al grande pubblico da Rino Gaetano) e Folle città di Loredana Bertè. Ufficializzata pure la presenza di Fedez e Marco Masini con Bella stronza, scelta che per Conti fa il paio con quella di avere in gara habitué delle cronache non propriamente rosa come Emis Killa, lo stesso Fedez e Tony Effe; I primi due per le loro amicizie pericolose (nel caso del primo pure legami societari) con ambienti della tifoseria rossonera in odore di malavita e il terzo per la misoginia di testi controversi di cui s’è spogliato completamente nel brano con cui affronta la gara per la prima volta, convincendosi, sembra, a mettere addirittura delle barre contro la violenza di genere nel testo della Tutto il resto è noia di Califano che condivide con Noemi la sera del venerdì. La criticità del pezzo scritto da Masini nel ’95, al di là della possibile destinataria dell’incipit ("Bella stronza / che hai distrutto tutti i sogni / della donna che ho tradito"), e del prosieguo fin troppo suggestivo per gli amanti del gossip ovviamente beninformati su chi sia il nuovo compagno dell’ex moglie di Federico Lucia ("Bella stronza / Che ti fai vedere in giro / Per alberghi e ristoranti / Con il culo sul Ferrari / Di quell’essere arrogante / Non lo sai che i miliardari / Anche ai loro sentimenti danno un prezzo / Il disprezzo") diventa urticante per il finale, faticoso per una trasmissione del servizio pubblico: "mi verrebbe di strapparti / quei vestiti da puttana / e tenerti a gambe aperte / finché viene domattina / ma di questo nostro amore / così tenero e pulito / non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza". Fedez, che nel pezzo in gara, Battito, non nasconde il forte malessere vissuto in questo momento, lo manterrà così com’è o come il collega Tony Effe (amico sarebbe eccessivo visto il recente dissing al curaro tra i due in cui si sono offesi prendendo di mira le rispettive ex o attuali compagne) lo sostituirà con altro? Certo è che se ha scelto un brano così critico e così esposto, avrà un piano in testa. La risposta, comunque, venerdì 14 al palco dell’Ariston. "D’altronde ogni canzone è figlia del suo tempo ed è inutile star lì a polemizzare ogni volta" si difende solitamente Masini. "E allora cosa facciamo? Critichiamo Totò per Malafemmena o Cocciante per Bella senz’anima? Canzoni cantate da tutti, da decenni". Ma fra le sorprese svelate ieri da Conti ci sono pure due Premi alla carriera; uno per Iva Zanicchi, che a Sanremo ha partecipato 11 volte vincendo nel ’67, ’69 e ‘74, e Antonello Venditti, di cui si ricordano un paio di partecipazioni (2000 e 2019) nei panni di ospite.