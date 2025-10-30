I disegni contro la mafia. Grasso guarda ai giovani:: "Decidete da che parte stare"

Tu da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere è il titolo di un fumetto sulla vita di Pietro Grasso (ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia, poi presidente del Senato) e di suo figlio. Edito da Tunué, offre una panoramica sulla lotta alla mafia, un graphic novel che ricorda quanto sia importante, appunto, fare la cosa giusta. "Da questo libro nasce il messaggio che è il fil rouge di tutto il racconto, cioè che nella vita quotidiana spesso bisogna fare delle scelte, bisogna scegliere da che parte stare, se stare dalla parte della legalità oppure no", dice Grasso. Il libro nasce da una storia di Grasso e ha un soggetto di Alessio Pasquini, la sceneggiatura di Emiliano Pagani, i disegni di Loris De Marco e la prefazione di Geppi Cucciari. La vendita del volume sosterrà le attività della Fondazione Scintille di futuro fondata nel 2023 da Pietro Grasso e dalla sua famiglia.

Presidente Grasso, il fumetto è un mezzo efficace per diffondere questo messaggio? "Certamente, penso sia molto utile, per arrivare ai giovani con un mezzo espressivo molto comunicativo come il fumetto, che ha una potenza particolare per i giovani, unisce immagini e parole e frasi, fra l’altro frasi molto essenziali, semplici, perché devono rientrare nel fumetto e quindi è qualcosa che penso possa coinvolgere molto di più i giovani".

Vorrei tornare al titolo. Lei ha sempre incontrato i giovani, loro da che parte stanno? E come è cambiato l’approccio al tema della mafia negli anni? "Ho visto cambiare le loro abitudini, ma ho sempre visto negli occhi dei giovani questa curiosità di conoscere, di approfondire, di apprendere e questo mi ha spinto sempre ad andare avanti. Non solo: spesse volte, siccome io racconto storie vissute, momenti particolari vissuti con i miei amici e colleghi, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, incontrandomi di nuovo dopo anni mi dicono: “Ma quella storia che ci ha raccontato...“ Questo mi dà la misura che qualcosa resta, qualche emozione resta nel momento in cui c’è questo incontro".

Qual è il punto di forza della mafia? "Oggi il punto forte della mafia è la sua capacità di infiltrarsi nella parte legale della società, negli affari, nell’economia. Ha smesso di essere violenta e si nasconde fra gli anfratti della società e infine è più difficile anche scoprirla, è più difficile sconfiggerla definitivamente, però devo dire che molti passi avanti sono fatti. Tutti coloro che hanno commesso le stragi sono stati processati, condannati e scontano gli ergastoli".

E per sconfiggerla definitivamente? "Oggi c’è bisogno di altro, le mafie usano la nuove tecnologie perché hanno le risorse per poterlo fare e quindi attraverso questi strumenti si nascondono ancora meglio con le criptovalute, stanno sui server dove non si consentono intercettazioni. Quindi noi dovremmo investire risorse da dare alle forze dell’ordine, alla magistratura per poter continuare ad affrontare il fenomeno della criminalità organizzata, che condiziona, senza che ce ne accorgiamo, la vita dei cittadini, perché incidendo sull’economia ci sono costi che non si vedono ma che gravano sulle spalle dei cittadini".

Lei è o è stato un appassionato di fumetti? "Da bambino mio padre mi portava Topolino, poi crescendo ho letto Zagor, Tex Willer e Diabolik".

Roberto Davide Papini