I diritti al centro del premio Ghislieri. Due i riconoscimenti

I diritti sono al centro della XIV edizione del premio Ghislieri, momento istituzionale che aprirà, il 2 ottobre, anche l’anno accademico del collegio universitario pavese. ’Diritto al diritto’ è il tema scelto per il riconoscimento 2025 che sarà tributato alla magistrata Laura Tomasi (foto a sinistra), nata a Voghera 45 anni fa ed ex alunna del collegio quando studiava giurisprudenza a Pavia e ora assistente di studio alla Corte Costituzionale. Riceverà il premio Ghislieri alla carriera il professor Antonio Padoa Schioppa (foto a destra), giurista e storico di 88 anni che si è laureato in giurisprudenza a Pavia nel 1967.

"In un mondo dove vengono reclamati diritti fra i più disparati, sembrano però mancare i fondamenti stessi del diritto - spiega Emilio Girino, presidente dell’Associazione alunni e anima del premio - . Lo scontro tra la forza e la legge, che purtroppo registriamo quotidianamente anche nelle nostre democrazie avanzate, ce lo mostra inequivocabilmente. In questo senso, quindi, credo che il vero diritto da ristabilire sia innanzitutto il diritto al diritto stesso. Occorre rafforzarne le fondamenta e i presupposti: non c’è democrazia senza diritti dell’uomo riconosciuti ed effettivamente protetti. I diritti sono le basi delle politiche della vita".

Laura Tomasi, magistrata comandata presso la Corte Costituzionale, è focal point nella rete di dialogo istituita tra la Corte di Strasburgo e le Corti superiori europee per la migliore diffusione dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Antonio Padoa Schioppa, figura di riferimento nella storia del diritto antico e moderno, è uno storico e un giurista pratico, applicativo, dei fondamenti costituzionali dell’Unione Europea.

Manuela Marziani