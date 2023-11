"I desideri sono sogni da realizzare" “Wish“, il film del secolo Disney

"Cento anni di magia" da celebrare, parlando al pubblico di grandi e piccoli di oggi: è stato il motore di Wish, il nuovo film di Natale della Disney, nelle sale dal 21 dicembre, che rende omaggio al proprio centenario affidandosi a un duo registi, Fawn Veerasunthorn e Chris Buck, vincitore con Frozen dell’Oscar per il miglior film d’animazione, qui di nuovo in sodalizio con gli altri creatori della saga di Elsa e Anna, Peter Del Vecho (coproduttore, che conferma come si stia lavorando a Frozen 3 e 4, "la storia è segretissima") e Jennifer Lee (direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios) Il racconto, in una miriade di citazioni cult da scoprire (già il trailer rivela quelle a La bella e la bestia e Fantasia), torna a un caposaldo Disney: l’importanza dei sogni.

Nel cast di voci italiane, la cantante lanciata da Amici Gaia, per la protagonista adolescente Asha, Amadeus ("poter prestare la voce a un personaggio Disney è qualcosa di unico") per la capretta Valentino e Michele Riondino per il potente re mago Magnifico. Al centro della storia un mondo dove tutti sono accolti, l’isola di Rosas, che ha come monarca il re mago Magnifico. I sudditi gli affidano i propri sogni sapendo che un giorno potrebbero venire realizzati. Però quando la brillante e iperattiva 17enne Asha si candida a diventare apprendista di Magnifico, sperando anche di far esaudire il sogno di suo nonno centenario, comprende che per realizzare i desideri la strada è un’altra. Una piccola stella molto speciale, Star, dalla sconfinata energia le verrà in auto per offrirle un aiuto nello scontro con il sempre più oscuro monarca, che pretende di controllare i sogni di tutti. "Ci dicono anche quando spegniamo le candeline sulla torta, di non rivelare il nostro desiderio sennò non si realizza – sottolinea Veerasunthorn –. Noi invece vogliamo dire il contrario, che quel sogno va espresso a voce alta, bisogna “cantarlo“, farlo conoscere" e "impegnarsi per realizzarlo". Rispetto alla ribellione raccontata nel film, Buck sottolinea che non c’è un richiamo politico all’attualità: "Abbiamo iniziato il film 5 anni fa e torniamo sempre alla nostra eredità Disney, il bene contro il male, l’archetipo di opporsi a chi prova a toglierti i sogni".