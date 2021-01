Due nuovi episodi della serie TV 'I delitti del BarLume' escono su Sky Cinema e in streaming su NOW TV lunedì 11 e 18 gennaio 2021: si intitolano 'Mare forza quattro' e 'Tana libera tutti'. Le trame sono ancora una volta ispirate ai romanzi di Marco Malvaldi, il cast è quello che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare e la novità delle nuove puntate è che la pandemia di Coronavirus è stata inserita all'interno del copione.





I delitti del BarLume

Il trailer

Come guardare i nuovi episodi della serie TV

Prodotta dall'italiana Palomar, la serie TV è costituita da stagioni di due episodi l'una: ognuno di essi è pensato e girato come un film autonomo, legato agli altri da alcuni elementi narrativi, ma sostanzialmente autoconclusivo. Dopo l'esordio del 2013, la risposta del pubblico e della critica ha propiziato la realizzazione di altre sette stagioni, l'ultima delle quali ci terrà compagnia a gennaio 2021.Alla base delle trame ci sono, che in alcuni casi forniscono la fonte principale dell'intreccio, grazie all'adattamento di un racconto o un romanzo, e in altri casi ispirano invece storie originali che però sono ambientate in quell'universo narrativo. Il cuore pulsante sono sempre(interpretato da Filippo Timi), che gestisce un localino nell'immaginaria cittadina toscana di Pineta e che risolve delitti guidato da un innato istinto investigativo e dalle intuizioni che lo colgono mentre ascolta le conversazioni di quattro anziani frequentatori del suo bar.'Mare forza quattro' e 'Tana libera tutti' sono stati scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, mentre alla regia è stato confermato Roan Johnson. Nel cast, accanto a Filippo Timi tornano(il commissario Fusco),(la Tizi),(Beppe Battaglia),(Paolo Pasquali) e l'immancabile "quartetto uretra" composta da(Emo),(Pilade),(Gino) e(Aldo).'Mare forza quattro' e 'Tana liberi tutti' durano: vengono trasmessi in prima TV lunedì 11 e 18 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema. Saranno anche disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.Leggi anche: