I custodi deI Balsamico hanno scritto i segreti secondo Malpighi

La storia di una famiglia e di un’azienda raccolta e raccontata in un libro che celebra due capolavori del saper fare modenese: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l’Aceto Balsamico di Modena Igp. Con un focus dedicato alle ricette emiliane della nonna Maria, rivisitate in chiave moderna. ’Acetaia Malpighi Artigiani del Made in Italy’ è il titolo del libro pubblicato dalla storica acetaia modenese che dal 1850 produce Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Un’azienda che da cinque generazioni porta avanti una ricetta unica, quella del vero e genuino aceto naturale, tramandata dal capostipite Pietro al figlio Augusto e arrivata fino ai giorni nostri.

ll libro, nato da un’idea di Massimo Malpighi, presidente dell’azienda, vuole decantare la città di Modena perchè proprio nelle prospere terre modenesi - dove ars naturae e ars culturae si fondono - avviene il capolavoro: il mosto d’uva cotta si trasforma in un elisir che incanta tutti i sensi. Nel volume, che ripercorre i passaggi salienti di vita di una famiglia vocata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, ’Acetaia Malpighi’ approfondisce un altro capolavoro del saper fare modenese: l’Aceto Balsamico di Modena Igp, che deriva dalla stessa tradizione produttiva del Dop ma porta con sè un’altra denominazione.

Il volume è anche un omaggio alle generazioni precedenti che non ci sono più e in particolare alla ’nonna Maria, cuoca rinomata all’interno di diversi ristoranti a Bologna e Milano come ’La Nerina’ o ’Il Mela’, colei che nel lontano 1965 elaborò il primo menu a base di ricette con il Balsamico.