I costumi di scena delle grandi opere. Puccini, il genio, l’arte

Non si spengono né i riflettori né l’eco legato alle celebrazioni per il centenario della morte di uno dei compositori più rappresentati al mondo: Giacomo Puccini. E infatti la Fondazione Lazzareschi di Porcari, in Lucchesia, ha inaugurato la mostra ’Ma l’amor mio non muore… Grandi personaggi ed eroine pucciniane della Collezione Cerrateli’. Un Puccini per certi versi ’inedito’, che si presenterà ai visitatori non solo attraverso i costumi autentici dei protagonisti delle sue opere, vere e proprie opere d’arte sartoriali uniche nel loro genere, ma anche con il supporto delle moderne tecnologie. La mostra espone trentacinque costumi di scena originali delle opere più celebri del Maestro, un percorso raccontato da un Puccini virtuale; è la storia delle sue arie più famose, degli aneddoti curiosi, degli applausi, e anche delle delusioni della sua vita artistica. Nel percorso espositivo, infatti, le originali narrazioni multimediali ’Giacomo racconta Puccini’, realizzate da Image Project di Leonardo Scucchi e impersonate dall’attore fiorentino Bruno Santini, che veste i panni del Maestro, saranno contenute nei Qr code dedicati che si riveleranno via via ai visitatori utilizzando la fotocamera o la app dei propri smartphone.

Non mancheranno eventi speciali. Domani, ad esempio, appuntamento alle ore 17 con ’Dal cinema muto al coro muto’: gli studenti del ’Nottolini’ di Capannori suonano Puccini per lo schermo. Dirige il Maestro Antonio Cipriani, con Marco Vanelli, critico cinematografico. Sabato 8 marzo alle ore 17, concerto ’Giacomo Puccini, le voci dell’infinito’, a cura del Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani. Con i soprani: Katerina Kotsuo, Donatella De Luca, Maria Novella Malfatti. Massimo Salotti al pianoforte. Sabato 12 aprile alle ore 17 infine, ’Le donne di Puccini’ a cura di Diego Fiorini, direttore della Fondazione Cerratelli. La mostra resterà aperta fino al 13 aprile in orario, dal martedì al venerdì 10-13 e 14-18, sabato e domenica 16-19, chiuso il lunedì. Ingresso libero.

Cristiano Consorti