I consigli più utili per curare la barba

Per gli uomini, si sa, la barba è croce e delizia. C’è chi la cura in maniera certosina ogni giorno, chi la lascia crescere incolta in modo selvaggio, chi la taglia ogni giorno (a volte è una necessità, per esempio per motivi di lavoro). Ad ogni modo si tratta senza ombra di dubbio di un vero e proprio complemento del proprio look in grado di cambiare, spesso completamente, i connotati di una persona. Prendersene cura a dovere non è soltanto una questione di igiene personale, ma anche di stile. Vediamo dunque insieme tutto quello che è necessario sapere per fare un figurone.

Lavala con regolarità

Il primo e il più fondamentale passo per avere una barba sana è il lavaggio regolare. Quando sei in doccia, o eventualmente anche appoggiandoti al lavandino del bagno, abbi cura di usare uno shampoo specifico per la barba almeno due o tre volte a settimana. Meglio non usare del banale sapone per il corpo, che potrebbe seccare la pelle sotto ai peli causando un fastidioso prurito.

Applica prodotti adeguati

Dopo il lavaggio, usa un buon balsamo specifico per la barba per ammorbidire e idratare i peli. Questo renderà la tua barba più facile da pettinare e morbida al tatto.

Pettinala con cura

Una barba ben pettinata è anche una barba ordinata. Utilizza un pettine per barba o una spazzola a setole morbide per eliminare nodi e distribuire uniformemente i prodotti per la barba. Ricorda inoltre che i peli della barba sono molto diversi da quelli dei capelli: trattandosi di peli androgeni, che crescono grazie al testosterone, sono generalmente molto più spessi e ruvidi di quelli che abbiamo in testa.

Tagliala e “trimmala” a dovere

Molto importante per la cura della barba è la fase del taglio, in modo tale che la lunghezza dei peli sia uniforme su tutto il viso e anche sul collo. Ci sono in questo caso varie opzioni che si possono utilizzare, anche in casa: il classico rasoio di plastica (rigorosamente multilama, meglio non usare prodotti bilama a basso prezzo), una forbice da barba utile per trimmare o in alternativa un rasoio elettrico facilmente reperibile anche online. Il rasoio ti aiuterà sia a eliminare completamente la barba (o una grossa fetta di essa) sia, a seconda del modello, ad apportare alcuni piccoli tocchi qua e là.

Ricordati di idratare la pelle

Non ci può essere una bella barba senza una pelle sana. Subito dopo esserti preso cura del taglio dei peli, applica una crema idratante per il viso, che ti aiuterà a prevenire secchezza e prurito. Se possibile, inoltre, evita di grattarti eccessivamente: il passaggio delle unghie può avere effetti negativi sia sui peli sia sull’epidermide, causando fastidi facilmente prevenibili.

Chiedi consiglio agli esperti

Non c’è dubbio che alcuni di questi consigli possano essere applicati nella vita di tutti i giorni nel bagno di casa propria. Comunque sia, se si vuole un effetto davvero eccezionale, sarà sempre fondamentale fare affidamento ad un barbiere professionista, che ci potrà aiutare non solo nello styling ma anche nella cura della nostra barba, fornendo trucchi e trattamenti specifici ai quali altrimenti non avremmo accesso.