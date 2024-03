I cocktail più iconici con il Balsamico Igp. L’idea di Acetaia Giusti

Acetaia Giusti, che dal 1605 porta l’eccellenza dell’Aceto Balsamico di Modena nel mondo, prosegue il suo percorso all’insegna delle contaminazioni nel settore della mixology, presentando la partnership con NIO Cocktails, brand che nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la cultura dei cocktail grazie ai suoi premium drink ’pronti da bere’. I due cocktail proposti, ’Negroni 1605’ e ’Milano-Modena’, sono la rivisitazione firmata Giusti dei grandi classici a base Vermouth, le cui ricette sono state curate da Patrick Pistolesi, master mixologist italiano, tra i primi 50 bartender al mondo e parte del team di NIO Cocktails.

A rendere speciali i due cocktail sono le note agrodolci conferite dal Vermouth Giusti: una speciale riserva ottenuta da vini italiani rossi e bianchi - tra cui il Lambrusco -, aromatizzati con oltre 19 botaniche, addolciti con una parte di saba (mosto d’uva cotto) e lasciati maturare lentamente in antiche botti parte del patrimonio della famiglia Giusti. Un gusto rotondo e morbido al palato è inoltre conferito dall’aggiunta all’interno delle due miscele del 5 Medaglie d’oro Giusti, un Balsamico che conferisce un sapore ricco, con note di prugne, ciliegie nere e una dolce speziatura, grazie ai legni in cui viene affinato. ll risultato sono due cocktail amabili, adatti come aperitivo o dopocena.

"Questa importante collaborazione con NIO Cocktails nasce dalla volontà di raccontare la versatilità dell’aceto balsamico non solo in cucina, ma anche nel mondo della mixology", afferma Claudio Stefani, CEO di Acetaia Giusti.