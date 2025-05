I City Angels assegnano gli Oscar della Bontà

Dieci ‘Oscar della bontà’ per altrettante persone che sono un esempio positivo grazie al loro impegno a servizio della comunità. I City Angels hanno assegnato a Milano, il Premio Campione. "La caratteristica di queste persone è l’umiltà – ha detto Mario Furlan, fondatore dei City Angels –, che oggi non è moneta comune perché vediamo cosa succede nel mondo".

Tra i vincitori della 24esima edizione, c’è la Cooperativa Il Granello, Campione per l’inclusione, composta da giovani disabili e dai loro genitori che ha come scopo consentire ai ragazzi di coronare il sogno di diventare attori. Campione per l’accoglienza è Ezio Indiani, direttore dell’Hotel Principe di Savoia di Milano che la scorsa notte di Capodanno ha accolto e aiutato alcune vittime delle aggressioni sessuali di piazza Duomo.

Campionessa per i Diritti è Ilaria Sottotetti, avvocata patrocinante in Cassazione che da 15 anni assiste pro bono le donne vittime di violenza fisica e psicologica, aiutandole a sporgere denuncia e seguendole nel percorso giudiziario. Campionessa per la vita è Stefania Cimbanassi, medico d’emergenza dell’ospedale Niguarda a capo del trauma team. Ha salvato la vita a Christian di Martino, il poliziotto accoltellato a Lambrate un anno fa.

Campionessa per i Diritti, Cristina Cattaneo (nella foto) medico legale e antropologo forense che lavora tra l’altro per cercare di identificare i migranti morti in mare. Il premio Campione della gente di Coop è andato a Davide Acito che salva i cani dai mattatoi cinesi.