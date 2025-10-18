I “Cinque secondi“ decisivi di Virzì. E Sandokan torna in tv con Yaman

Cinque secondi, un tempo brevissimo eppure possono segnare la distanza tra la salvezza e la disgrazia, tra la vita e la morte. Adriano rimane impietrito, immobile per cinque interminabili maledetti secondi di fronte a un incidente che cambia la sua esistenza. Cinque secondi è il nuovo film di Paolo Virzì, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e dal 30 ottobre nelle sale. Con Valerio Mastandrea protagonista, Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Giuliana, una collega e amica di Adriano.

"È un film che inizia in modo misterioso, e che parte dal buio per rivelare gradualmente la sua trama dolorosa, per poi accendersi in un conflitto vivace e buffo e chiudere con un sentimento di fiducia. Un film sulla morte e sulla vita, su come anche il dolore possa generare tenerezza e protezione", spiega Virzì. E prosegue: "Lui, l’avvocato Adriano Sereni, borghese di Roma nord, dopo quel pasticcio che gli cambia per sempre la vita, si rifugia in campagna, una campagna toscana selvatica e aspra. Fino a quando non arrivano lì un gruppo di giovani, una sorta di comune guidata dalla solare Matilde (Galatea Bellugi), che si prendono cura della vigna in abbandono. Quei ragazzi, accolti inizialmente con fastidio da quest’uomo sconsolato, lo aiuteranno a rinascere".

Che Adriano dovesse essere Valerio Mastandrea, per Virzì era una certezza. Questo è il quinto film che realizzano insieme. "Già leggendo il soggetto mi sono commosso e ho provato delle emozioni forti, particolari. Ho capito che era un ruolo che non potevo non fare. E poi c’è sempre il piacere di lavorare con Paolo, che asseconda sempre le mie cialtronerie, come io le sue. E insieme siamo riusciti a costruire un personaggio malinconico ma regalandogli anche leggerezza". Magnifica in un precedente film di Virzì, La pazza gioia, Valeria Bruni Tedeschi è intensa e convincente anche questa volta. "Sono entrata nell’universo di Paolo con grande piacere. E anche con l’obbligo di tenere sempre accesa la luce dentro di me, a non spegnerla come talvolta nella vita mi capita di fare. E ricordandomi anche di provare una certa gratitudine verso la vita, per quello che abbiamo. Anche quando ci si obbliga a questa gratitudine, poi si sta meglio. E quindi quando sto sui set di Paolo, io sto bene. Per me sono anche una specie di cura".

Ieri alla Festa del Cinema è stato presentato anche Sandokan, serie in quattro serate che andrà in onda su Raiuno da lunedì 1° dicembre. Il ruolo del fascinoso pirata che rese famoso l’attore indiano Kabir Bedi nello sceneggiato (come si chiamavano allora) del 1976, diretto da Sergio Sollima, è questa volta interpretato dall’attore turco Can Yaman, mentre Alessandro Preziosi è Yanez e Alanah Bloor Marianna, la Perla di Labuan. Firmano la regia Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

"Il mio personaggio inizialmente è una sorta di Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri ma nel tempo cambia, si evolve fino a diventare il salvatore di un popolo. E anche io facendo questo personaggio sono cambiato, mi sono evoluto", dice l’attore in un più che discreto italiano. "Sono venuto in Italia cinque anni fa per questo lavoro – spiega Yaman – ma i ritardi mi hanno permesso di prepararmi meglio, per tutte le prove, fisiche ma anche emotive, che ho dovuto affrontare. Interpretare Sandokan mi ha reso migliore come attore e come persona. Da lui ho imparato l’importanza di godersi le cose e sorridere anche se ci si trova in una situazione difficile".

La vicenda è quella raccontata da Salgari ma, in qualche modo – spiegano gli sceneggiatori – modernizzata, rivendendo soprattutto il ruolo delle donne. Le ambientazioni sono suggestive, esotiche e affascinanti. "Siamo stati anche nell’isola di Reunion ma in realtà – raccontano i registi – il 90 per cento delle riprese le abbiamo realizzate in Italia. Ormai grazie alla tecnologia basta un click per ottenere l’effetto desiderato".