I cent’anni di Zeno: quegli scrupoli di Coscienza

di Franco Gàbici

La coscienza di Zeno di Italo Svevo (pseudonimo di Ettore Schmitz), compie cent’anni (1923) e la sua pubblicazione, come vedremo, è legata anche al nostro Resto del Carlino. Ma andiamo con ordine. Svevo, che ha già alle spalle due romanzi (Una vita e Senilità), comincia a scrivere la Coscienza nella primavera del 1919 ma la scrittura procede lenta fra interruzioni e ripensamenti e lo dimostra il fatto che nel 1922, mentre si trova a San Pellegrino per le cure termali, fa sapere alla moglie di avere con sé la “carta per il romanzo” ma purtroppo non riesce a scrivere nemmeno una riga. Tuttavia porta a termine il romanzo nell’autunno e passa il manoscritto al cavalier Licurgo Cappelli, l’editore di Bologna che aveva aperto a Trieste, città natale di Svevo, una libreria della quale lo scrittore era un assiduo frequentatore.

Cappelli, come da usuale prassi, passa il manoscritto ad Attilio Frescura, lo scrittore e giornalista che oltre ad essere il suo consulente editoriale è anche redattore a Bologna del Resto del Carlino. A Frescura il romanzo piace e grazie al suo “si stampi” La coscienza di Zeno uscirà il primo maggio del 1923 a spese però del suo autore come del resto era già era accaduto per gli altri due precedenti romanzi a dimostrazione che ancora il nome di Svevo non era una garanzia per gli editori.

La strada che portò alla pubblicazione del romanzo fu però lastricata da qualche inciampo causato da alcune ammissioni che Svevo in una lettera del gennaio 1923 aveva confidato a Frescura. Svevo, infatti, fa autocritica, si sente "condannato e giudicato", definisce il suo modo di scrivere "ostrogoto" e dichiara pure di non essere nemmeno un letterato: "da più di trent’anni fa tentai di divenirlo e non vi riuscii".

Ed ecco che Frescura, di fronte a queste ammissioni di Svevo, si sente quasi in dovere di intervenire proponendogli una revisione del testo ma a questo punto succede quello che non ti aspetti. Svevo, infatti, tira fuori le unghie e difende a spada tratta il suo romanzo e pur accettando la revisione linguistica proposta da Frescura gli manda a dire che "non è da aspettarsi che lo possa fare mettendosi al mio posto". Il messaggio è chiaro: il romanzo è mio e solo io posso metterci mano.

Ma c’è di più. Seppure molto garbatamente Svevo risponde a certe critiche di Frescura accusandolo di non avere una sufficiente conoscenza della psicanalisi per poter capire sia il personaggio Zeno sia tutto il romanzo. La coscienza di Zeno esce il primo maggio del 1923 ma il “silenzio sepolcrale” che in Italia lo accolse fu per Svevo una cocente delusione tanto più che si aspettava addirittura un telegramma di ringraziamento di Freud "per aver introdotto nell’estetica italiana la psicanalisi".

All’estero, invece, La coscienza aveva ottenuto consensi a cominciare da Joyce che disse a Prezzolini: "Ma voi italiani avete un grande prosatore e forse neanche lo sapete". In Italia la consacrazione dello scrittore avverrà solamente nel 1925 quando Montale pubblicò “Omaggio a Italo Svevo” sulla rivista L’Esame. Oggi La coscienza di Zeno è considerata il capofila di un “genere psicanalitico” che ha nella Cognizione del dolore di Gadda e nel Male oscuro di Berto i suoi più illustri epigoni.

Con La coscienza la psicanalisi entra dunque nella nostra letteratura ma ne esce sconfitta. "L’ho finita con la psico-analisi – annota Zeno – perché dopo averla praticata per sei mesi sto peggio di prima". Ma Zeno scopre anche che la malattia che vorrebbe curare è in realtà la condizione stessa dell’uomo. E purtroppo non c’è via di uscita se non una "catastrofe inaudita" che distrugga la terra e con essa la malattia che vi abita.