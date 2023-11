"I Cavallini di Nivola salvati dalla mobilitazione popolare"

Il restauro è stato completato e i cavallini sono dunque stati rimessi laddove Costantino Nivola – lo scultore sardo morto nel 1988 – li aveva pensati e previsti. Ovvero nella piazza delle Stephen Wise Towers a New York. Nel 2021 i cavallini rischiavano di essere distrutti. A quel punto era partita una mobilitazione popolare, sia in America che in Italia, per tutelare le opere.