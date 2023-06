“I Cavalieri dello Zodiaco“ in sala per tre giorni

Tra combattimenti aerei ed effetti speciali stile videogioco arriva a Cartoons on the Bay l’anteprima italiana dell’attesissimo film I Cavalieri dello Zodiaco. Sarà nella sale italiane per soli tre giorni dal 26 giugno. Già presentato all’estero, il film non sta convincendo molto né gli sfegatati e molto esigenti fan del manga Saint Seiya di Masami Kurumada, né il pubblico normale un pò disorientato dal mix di samurai e miti greci. A impersonare il protagonista è il giovane attore giapponese Mackenyu, figlio di Sonny Chiba, leggenda dei film di arti marziali anni ‘60 e ‘70 e riscoperto da Quentin Tarantino in in Kill Bill Volume 1.