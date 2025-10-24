I castelli aprono le loro porte. Magia e racconti di fantasmi

Per la notte di Halloween, tra mura antiche e torri, diverse fortezze lombarde si preparano ad accogliere visitatori coraggiosi per un’esperienza fuori dal tempo, tra mistero, storia e divertimento.

A Como, il 31 ottobre, il Castello Baradello si aprirà per un tour notturno nel cuore del Parco Regionale Spina Verde, pile alla mano, tra sentieri nel bosco, racconti di fantasmi e leggende medievali. L’arrivo al castello segna l’inizio di una serata goliardica, con musica dal vivo, birre artigianali e panorami sul lago illuminato.

Nel Milanese, il Castello di Trezzo sull’Adda accoglie famiglie e appassionati con un programma tutto dedicato alla magia e alla paura. Tra visite animate, spettacoli e percorsi horror, le antiche mura si popolano di streghe e fantasmi in un gioco continuo tra spavento e divertimento.

Non meno suggestiva, la visita del 31 ottobre alla Rocca d’Anfo, in Valle Sabbia (Brescia): si potrà visitare la fortezza napoleonica più grande d’Italia o tra storie misteriose, incontri spettrali e vista sul lago d’Idro. Un’esperienza adatta anche ai più piccoli, tra avventura e dolci sorprese finali.

Federica Pacella