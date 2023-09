I big contemporanei Il festival dei bimbi

Sessantacinqe anteprime italiane e internazionali con nomi come Éric - Emmanuel Schmitt, Viola Ardone che arriva con ’Grande meraviglia’ (Einaudi) e la spagnola Elísabet Benavent con ’Il racconto perfetto’ (Salani), di cui è uscita in questi giorni la serie Netflix. Poi Paolo Di Paolo, Michela Marzano, Corrado Augias, Federico Rampini. Ma Pordenonelegge non è solo ribalta per i grandi della letteratura di oggi.

L’edizione di quest’anno che si tiene dal 13 al 17 settembre ingloba anche un festival nel festival dedicato all’infanzia e all’adolescenza, con un cartellone junior dedicato a oltre 100 autrici e autori per ragazzi. E che ha come fiore all’occhiello un progetto promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, a cura di Gian Mario Villalta e Valentina Gasparet, con la consulenza del linguista Giuseppe Antonelli: il ’Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi’ che riunisce e racconta le parole più ’urgenti’ per chi ha oggi dagli 11 ai 14 anni.

Un glossario di settanta parole che descrivono il mondo di chi sta entrando nell’adolescenza. Dalla A di altalena (ma anche di amicizia, amore, ansia) alla V di viaggio, passando per la M di metaverso, la F di futuro e di fiducia, la G di guerra, la N di noia, la S di sogno e di sguardi...