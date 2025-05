I 25 anni di Fondazione Rava. Solidarietà, grandi traguardi

Un traguardo di soddisfazione, sono trascorsi 25 anni della fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS che in tutto questo tempo si è prodigata con un aiuto concreto all’infanzia e all’adolescenza in condizioni di disagio, alle mamme e alle donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Per festeggiare il quarto di secolo, il 4 giugno al teatro alla Scala andrà In scena ’Tucidide. Atene contro Melo’, spettacolo di Alessandro Baricco e Giovanni Sollima, prodotto da Holden Studios. Baricco sarà sul palco come voce narrante insieme al violoncello solista Giovanni Sollima e le attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino.

Il racconto sarà inoltre accompagnato dall’orchestra dei 100 Cellos, diretta da Enrico Melozzi. Il ricavato della serata straordinaria sarà devoluto all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien di Haiti, unico gratuito dell’isola che assiste ogni anno 80.000 bambini. Il concerto è stato realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Fondazione Cariplo. La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati nelle sue case, scuole ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina, rappresenta la Fondazione St Luc di Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa NPH sull’isola ed è impegnata, in particolare ad Haiti. La Fondazione presieduta da Maria Vittoria Rava, con madrina Martina Colombari, interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie contribuendo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), lavorando anche al fianco delle aziende e della società civile.

La Fondazione aiuta i bambini con adozioni a distanza, progetti, la sensibilizzazione sui diritti dei minori, la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e all’estero in particolare per l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine. Numerose le iniziative, In Farmacia per i bambini, SOS Spesa, La Spesa per chi ha bisogno e gli interventi in caso di emergenza come per il Covid-19, l’Ucraina, il sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, l’alluvione in Emilia-Romagna, e anche a Gaza, in sinergia con il Ministero della Difesa e la Marina Militare. La Fondazione Francesca Rava è partner umanitario della Marina Militare per il giro del mondo di Nave Vespucci.

Raffaella Parisi