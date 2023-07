Hyundai Kona Spazi e comfort quasi da Premium

di Gianluca Sepe

Un Suv di segmeo B che ha la voglia e le carte in regola per recitare da ‘grande’. La prova di maturità per Hyundai Kona è una seconda generazione ricca di novità sotto tutti i punti di vista per la compatta a ruote alte coreana, compatta che più di tanto non è più visto che l’aumento di 14 cm delle dimensioni ora la portano a soli 15 cm dalla sorella maggiore Tucson.

Abbiamo avuto modo di provare in anteprima la nuova Hyundai Kona in un test drive da Milano al Lago d’Orta che ci ha permesso di conoscere a fondo com’è cambiata. Nuova Kona è lunga 4,35 m, una crescita che ha permesso anche di aumentare lo spazio a bordo, sia per i passeggeri che in termini di capacità di carico, passata da 360 litri a 466 litri (in base alle versioni).

Sin dal primo sguardo a colpire è il look futuristico grazie alle Seamless Horizon Lamp, una striscia LED che corre lungo tutto il frontale, adottata anche al posteriore. Lo stile è stato evoluto con alcuni elementi distintivi come ad esempio i dettagli tridimensionali nella parte bassa del paraurti, la struttura proteggi-motore al posto della tradizionale griglia, i passaruota a contrasto. Quando si entra all’interno dell’abitacolo, il family feeling ritorna nella plancia digitale con uno schermo flottante che integra quadro strumenti e infotainment, entrambi da 12,3’’. Il sistema multimediale si può aggiornare da remoto mentre gli ADAS del pacchetto Hyundai Smart Sense comprendono i principali sistemi di guida di livello 2.

La comodità è garantita non solo dallo spazio maggiorato, ma anche dai nuovi sedili con funzione relax. Rivista anche tutta la struttura del tunnel, con alcuni comandi riposizionati. Il nostro test drive ci ha consentito di provare la nuova Hyundai Kona Hybrid dotata di un motore quattro cilindri 1.6 da 141 CV e 265 Nm di coppia massima, abbinato al cambio DCT a sei rapporti. Lo scatto da 0 a 100 kmh si consuma in 11,2 secondi e la velocità massima è di 166 kmh. In gamma anche una full electric, una benzina senza elettrificazione e una mild-hybrid a 48 V.

Kona HEV ha un buon bilanciamento, potenza necessaria per le necessità autostradali e un propulsore che sa offrire spunti anche nelle altre esigenze. La comodità rimane un fiore all’occhiello, con il nuovo design dei comandi che rende ancora più intuitivo il controllo delle principali funzionalità. Il nuovo tunnel alleggerisce gli interni, che si dimostrano anche ben insonorizzati anche alle alte velocità. Il salto generazionale quindi è ben evidente per un SUV di segmento B che con questa generazione strizza l’occhio anche al mondo premium. La gamma si compone di tre allestimenti, X Line, N Line e X Class. Le prime consegne inizieranno in estate, con prezzo da 28.500 euro per la benzina 1.0 da 120 CV mentre per la full hybrid il listino parte da 34.500 euro per la X Line e da 37.500 euro per il top di gamma X Class.