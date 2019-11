Hunters, tutto sulla serie TV

Il trailer doppiato in italiano

© Riproduzione riservata

Amazon Prime Video ha annunciato una nuova serie TV originale, che promette grandi cose: si intitola 'Hunters', è ambientata nel 1977 e vede Al Pacino nel ruolo del capo di un eclettico gruppo di persone incaricate di dare la caccia ad alti ufficiali nazisti rifugiatisi a New York. A giudicare dal primo trailer ufficiale, pubblicato anche con il doppiaggio in italiano, l'intenzione di Pacino e soci non è esattamente di assicurare i cattivi ai tribunali, quanto piuttosto di perseguire una giustizia un po' più immediata e sanguinaria.'Hunters' è stata creata da David Weil, al suo esordio in qualità di sceneggiatore e produttore. Ad affiancarlo in quest'ultimo ruolo c'è Jordan Peele, che ha messo a disposizione la sua maggiore esperienza e la sua fama, dovuta soprattutto al successo dei film 'Scappa - Get Out' e 'Noi'. Infine, la regia dell'episodio pilota è stata curata da Alfonso Gomez-Rejon, che in precedenza aveva diretto le serie TV 'Glee' e 'American Horror Story' e anche il film 'Edison - L'uomo che illuminò il mondo'.Come già accennato, la trama è ambientata nella città di New York, durante l'anno 1977. Il personaggio di Al Pacino raggruppa il suo gruppo d'azione dopo avere scoperto che numerosi ufficiali nazisti di alto grado stanno cospirando per creare un quarto Reich negli Stati Uniti. Lo scopo, va da sé, è impedirglielo con le maniere cattive.Accando ad Al Pacino, nel cast troviamo Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.Ultimo dettaglio: la serie TV 'Hunters' è composta da dieci episodi che debutteranno sul servizio di streaming Prime Video nel corso del 2020 (ancora manca una data più precisa).Leggi anche: