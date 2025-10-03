Hugo Pratt. Mostra prorogata e promozioni sui biglietti

Ci sarà ancora un mese di tempo per visitare la grande mostra dedicata a Hugo Pratt a Palazzo delle Papesse di Siena. E’ stata infatti decisa la proroga fino al 2 novembre. L’esposizione Hugo Pratt. Geografie Immaginarie, inaugurata l’11 aprile, ha registrato oltre 50mila presenze.

Grazie ad un accordo tra Opera Laboratori, società proprietaria di Palazzo delle Papesse, e Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics&Games – la celebre manifestazione internazionale dedicata al mondo del fumetto, del gioco e dell’illustrazione (in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre) – , la proroga consentirà di visitare la mostra ad una tariffa ridotta (10 euro) con il biglietto del festival e allo stesso modo sarà previsto il biglietto ridotto per i visitatori del Lucca Comics&Games che avranno il biglietto di Palazzo delle Papesse. Sulla piattaforma di ticketing online TicketOne sarà possibile, inoltre, acquistare un biglietto giornaliero a ’pacchetto’, comprensivo dell’ingresso ridotto alla mostra di Siena.

Un’occasione straordinaria per visitare la più ampia mostra monografica mai realizzata su Pratt, proprio nell’anno in cui si celebra il trentesimo anniversario della sua scomparsa.