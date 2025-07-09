Wimbledon, Hugh Grant mattatore nel royal box: intrattiene anche la regina Camilla

Londra, 9 luglio 2025 – C’è l’atmosfera delle grande occasioni nel royal box di Wimbledon. Ma anche una certa leggerezza, che consente anche alla regina Camilla di scrollarsi un po’ di dosso la severa etichetta. Per i quarti di finale la sovrana d’Inghilterra ha occupato un posto nella tribuna della famiglia reale; vicino a lei, volti famosi. Uno su tutti quello di Hugh Grant, seduto nella fila di dietro, accanto alla moglie, la produttrice svedese Anna Elisabet Eberstein, sposata nel 2018.

Hugh Grant con la moglie Anna Eberstein (Epa via Ansa)

La coppia è stata vista arrivare all’All England Lawn Tennis and Croquet per la partita tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic, andata in scena sul Centre Court prima del match tra Nole Djokovic e Flavio Cobolli (Sinner-Shelton giocano in contemporanea sul Campo 1). Lui, 64 anni, in un elegante abito, lei, 48 anni, in una mise color crema con rifiniture nere, i capelli pettinati in onde morbide e gli occhi oscurati da grandi occhiali da sole.

La regina Camilla è stata fotografata mentre scambia qualche battuta proprio con l’attore di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale, che avrà sicuramente fatto sfoggio della sua proverbiale ironia. Stando agli scatti che arrivano dal campo centrale, il fascinoso Grant ha intrattenuto un po’ tutti gli ospiti del box, strappando risate.

La regina Camilla a Wimbledon (Epa via Ansa)

Tra i vip britannici presenti ecco anche Hannah Waddingh, 50 anni, regina dei musical, in uno sciccoso abito rosso, e l’attrice Emily Atack, 34 anni, in bianco e nero. Ci sono poi l’ex di Taylor Swift Joe Alwyn, la star di Doctor Who e Sex Education Ncuti Gatwa, e Luke Thompson della saga Bridgerton.

Ad accompagnare Camilla Deborah Jevans, presidente del consiglio direttivo dell'All England.