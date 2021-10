Il successo pirotecnico di 'Il Trono di Spade' ('Game of Thrones') è alla base dell'interesse intorno alla serie TV prequel 'House of the Dragon': i fan della saga fantasy creata da George R. R. Martin non vedono l'ora di tornare a immergersi in quel mondo, ma nel contempo temono che il nuovo show possa non rivelarsi all'altezza di quello originale, che già di suo non ha avuto il migliore finale possibile. In attesa che HBO e il servizio di streaming HBO Max distribuiscano i dieci episodi di 'House of the Dragon', possiamo iniziare a ingolosirci grazie al teaser trailer pubblicato in occasione dell'evento di lancio di HBO Max in Europa (dal 26 ottobre in Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Spagna e Andorra, dal 2022 in molti altri paesi).





House of the Dragon, la serie TV prequel

Il teaser trailer in lingua originale

La trama èe racconta di come la casata dei Targaryen iniziò a sfaldarsi, giungendo infine alla guerra civile che sconvolse il continente e decise la sorte del trono dei sette regni. Ovviamente, ci sarà spazio per i draghi, perché, come dice nel trailer il principe Daemon Targaryen (interpretato da Matt Smith): "Dreams didn't make us king … dragons did". Cioè "non sono stati i sogni a fare di noi dei re, sono stati i draghi".'House of the Dragon' è un adattamento, non è chiaro quanto libero, del romanzo 'Fire and Blood' (2018), pubblicato in Italia con il titolo 'Fuoco e sangue'. Si tratta di uno spin-off letterario della saga delle 'Cronache del ghiaccio e del fuoco' e a scriverlo è stato sempre. Quest'ultimo è anche il produttore esecutivo della serie TV, mentre il ruolo di showrunner è stato affidato a('Colony') e al veterano del 'Trono di Spade'. Lo stesso Sapochnik si occuperà anche della regia dell'episodio pilota: il suo contratto prevede che diriga altre puntate, ma ancora non è chiaro quali e quante. Sappiamo però che le riprese principali sono iniziate ad aprile 2021 e che la messa in onda è prevista per il 2022 (mancano dettagli sul mese).