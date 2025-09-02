L’incubo nucleare, l’affondo di Bigelow: “Viviamo in una casa piena di esplosivo”

Venezia, 2 settembre 2025 – ​​​​Con il suo cinema convulso, fatto di immagini strisciate, spezzate, frammenti di visione che lo spettatore deve afferrare, correndo per non perdere neanche un dettaglio, mentre già siamo dentro all’inquadratura successiva, Kathryn Bigelow approda in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. La regista, due premi Oscar vinti, lo fa con A House of Dynamite, film girato fra sale piene di monitor, schermi, uomini in divisa, videoconferenze, ricerche frenetiche di consulenti militari, segretari di Stato, presidenti degli Stati Uniti. Perché Bigelow – Pointbreak, Strange Days, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty in curriculum – mette stavolta in scena l’incubo dal quale siamo, tutti, lontani soltanto un millimetro: il rischio che un ordigno nucleare venga lanciato, da qualche parte sconosciuta, e corra verso lo schianto, con la sua immensa forza distruttrice, a disintegrare una metropoli americana e, con essa, le ultime residue speranze di pace sulla Terra.

Kathryn Bigelow, 73 anni, ieri al Lido fra Idris Elba, 52, e Rebecca Ferguson, 41

Cosa succede nei 18 minuti che separano l’avvistamento sui radar del missile atomico che si sta dirigendo verso una città degli Stati Uniti e l’impatto? Il film, che vede fra i suoi protagonisti Idris Elba e Rebecca Ferguson, segue le vicende di ufficiali, politici, analisti tutti impegnati a gestire un attacco contro gli Stati Uniti. “Il mio film è un invito a decidere che cosa fare di tutte queste armi”, dice Kathryn Bigelow nella conferenza stampa ufficiale a Venezia. “La mia risposta personale sarebbe quella di iniziare una riduzione delle scorte nucleari. Perché, al momento, stiamo davvero vivendo in una casa di dinamite”.

Rebecca Ferguson interpreta una responsabile della sicurezza della Casa Bianca, e si destreggia fra alti funzionari di governo ed esercito in mezzo al caos; Idris Elba è il presidente degli Stati Uniti strappato ad una tranquilla matinée fra i ragazzi di una scuola per essere trascinato via, nell’incubo più terribile di ogni presidente.

Che fare, in caso di un attacco nucleare? Alla domanda “che cosa ha imparato da questo film?”, Idris Elba risponde: “Che non potrei mai fare il politico!” Rebecca Ferguson ha sottolineato come tutti i personaggi vengano mostrati anche nei loro lati più umani e personali. E in effetti, colpisce come ognuno di quegli uomini e quelle donne chiamati a prendere decisioni siano ritratti anche nei loro affetti familiari, nei loro legami umani, personali: magari anche solo per pochi attimi, ma bastano per darci la dimensione umana di un dramma che sembrerebbe passare solo per schermi, mappe al computer, ordini da impartire. E invece ci sono, accanto alle divise, ai badge, alla tecnologia, gli affetti, la vita e la morte delle persone.

Una scena del film

Noah Oppenheim, ex giornalista esperto in arsenali e questioni nucleari dal cognome così simile a quello di Robert Oppenheimer, ha sceneggiato il film. E ha incontrato i responsabili dell’arsenale nucleare statunitense, è entrato nelle sale operative della Casa Bianca, ha incontrato personale della Cia e dell’Fbi, ha parlato con i soldati, con chi lavora nella gestione dell’emergenza atomica.

“Parto sempre da script accuratissimi, studiatissimi”, dice Bigelow. Poi lei ha impaginato tutto con il suo senso del reale, con un dinamismo delle immagini quasi insostenibile. “Racconto il mondo in cui viviamo: noi viviamo in un arsenale nucleare. Nove paesi, nel mondo, possiedono la bomba atomica: il rischio è quotidiano. Non si tratta più di dire “che cosa succederebbe se“, ma “che succederà quando“. Non importa chi attaccherà, e infatti non lo mostriamo. Il nostro film è un ammonimento contro il possibile rischio atomico, che può venire da ogni parte”. Prosegue la regista: “Ho chiesto una precisione assoluta nella ricostruzione dei luoghi, delle stanze dei bottoni, delle regole: è tutto vero. E ho rappresentato gli Stati Uniti come un paese isolato: invece di chiedere consiglio ai suoi alleati, consulta i suoi nemici”.

Nel film, non ci sono telefonate verso l’Europa, ma ce ne sono verso la Russia. “La nostra casa, la terra, è piena di dinamite atomica da molti anni – dice ancora –. È così da quando è stata lanciata la prima atomica; è cominciata lì l’escalation. L’unica difesa è fermare questa escalation, con una riduzione degli arsenali, in casa nostra prima di tutto”. Il film, prodotto da Netflix, uscirà il 24 ottobre in streaming sulla piattaforma.