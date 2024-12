Hotel Grace di St.Moritz. Un albergo da sogno sulle Alpi svizzere

Situato tra le maestose Alpi Svizzere, l’Hotel Grace di St. Moritz è un rifugio dove natura incontaminata, un’accoglienza raffinata e design si fondono armoniosamente, rivelando una St. Moritz lontana dagli stereotipi di champagne e pellicce.

La struttura si affaccia su una vista mozzafiato, dove ogni finestra è un quadro naturale che cambia con le stagioni, regalando colori e atmosfere sempre nuove. Qui, lontano dalla frenesia mondana, l’Hotel Grace La Margna invita a un soggiorno all’insegna del relax e della connessione con la natura grazie anche alla moderna area SPA che si estende su circa 700mq. Questo boutique hotel di recente apertura è un tributo raffinato alla storia e alla modernità, ripristinando un edificio storico e aggiungendovi una nuova ala per offrire un’esperienza che va oltre i soliti cliché. Qui infatti, il lusso è pensato per essere autentico e immersivo, un invito ad abbracciare l’anima della montagna in ogni stagione.

L’hotel rievoca l’eleganza dell’Art Nouveau dell’inizio del XX secolo, ma la arricchisce con tocchi contemporanei. Le camere dell’hotel sono un omaggio al design alpino, arredate con materiali naturali che richiamano i toni caldi del legno e delle pietre locali. Ogni dettaglio è pensato per creare un’atmosfera intima e raffinata, con una combinazione di comfort moderni e uno stile sobrio, che ben si adatta alla purezza del paesaggio circostante. Le 47 suite della struttura originale e le 27 camere della nuova ala offrono ognuna una vista esclusiva sul lago o sulle vette, mentre la Grace Penthouse, situata all’ultimo piano, rappresenta l’apice dell’esperienza di lusso con la sua terrazza privata e vasca idromassaggio.

Il Grace non è solo un hotel, ma un punto di riferimento anche per la vita sociale e gastronomica locale, grazie ai suoi due ristoranti e al N/5 – The bar, cuore pulsante della struttura. Anche i piccoli ospiti troveranno un’attenzione speciale. L’area kids dell’Hotel Grace è un vero sogno ad occhi aperti, pensata per far vivere ai bambini un mondo incantato e pieno di avventure. Infine, altra caratteristica distintiva del Grace, è il suo approccio inclusivo verso gli amici a quattro zampe. Ad aspettare ogni cagnolino al Grace c’è una morbida cuccia e un menù dedicato. Perfetto per chi cerca una vacanza lontana dai cliché, il Grace si rivela una scelta ideale per chi desidera esplorare il lato più genuino delle Alpi svizzere, in compagnia dei propri cari e, perché no, anche del proprio amico a quattro zampe.