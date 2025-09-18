Hotel Costiera: "Io, un ex marine a Positano. Sono Jesse: risolvo problemi"

"Sono consapevole della mia faccia. Ho un’ espressione per cui sembro sempre arrabbiato, anche se magari sto solo pensando a un ippopotamo che vola sulle spalle di un rinoceronte". Jesse Williams (l’ex dottor Jackson Avery di Grey’s Anatomy) spiega così come la sua serietà e concentrazione sul lavoro non si riflettano necessariamente nella sua vita privata. Serietà e concentrazione che, però, ha infuso anche in Hotel Costiera, serie tv in 6 episodi diretta da Adam Bernstein e dal 24 settembre su Prime Video, in cui interpreta l’ex marine americano di origini italiane Daniel De Luca che torna nella sua terra d’infanzia per lavorare come fixer (risolutore di problemi) in uno dei più lussuosi hotel del mondo situato sulla costa di Positano.

Oltre a interfacciarsi con i facoltosi clienti della struttura gestita da Adele (Maria Chiara Giannetta), De Luca è impegnato anche a ritrovare Alice (Amanda Campana), figlia del proprietario (Tommaso Ragno) scomparsa un mese prima. Ma nella serie Williams non si limita a prestare voce e corpo al protagonista, ne è anche produttore esecutivo.

"Avevo più di un cappello in testa e ogni singolo aspetto è stato fondamentale. Mi è piaciuto moltissimo essere coinvolto in ogni fase della produzione: dalla creazione dei personaggi alla collaborazione con persone di talento, passando per le decisioni sulla trama e il look del cast", spiega Williams, 44 anni. "Ho contribuito a cercare di dare sostanza perché quello che giri è filmato e rimane lì per sempre. I dettagli contano. Volevo essere coinvolto per contribuire, ma anche per imparare. E questo vale sia per le riprese sia per il montaggio, la post produzione e il marketing. Ogni volta che vedo un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo non la voglio sprecare".

Per realizzare Hotel Costiera, l’attore ha trascorso svariati mesi in Italia confrontandosi con un modo diverso di vivere. "Sono innamorato di questo posto, mi ha colpito molto il ruolo della famiglia. Negli Stati Uniti è una cosa da cui cerchi di allontanarti il prima possibile. Non ci si preoccupa degli anziani che vengono messi nelle case di riposo", confessa Williams. "Da voi, invece, sono un collante che dà senso di stabilità, lo stesso che cerca il mio personaggio". Un uomo che ha perso la bussola e deve ritrovare il suo equilibrio. "Ha passato tutta la vita adulta al servizio di qualcos’altro per poi veder sparire tutto e non ha una famiglia da cui tornare. Si trova da solo con un buco dentro. È interessante sviluppare un personaggio che si è sempre preso cura degli altri e dei loro problemi", spiega l’attore. "Ma nel corso degli episodi dovrà imparare a fare i conti con i suoi. Inoltre mostra un’altra prospettiva sulla mascolinità. Si può essere forti, ma questo non ti rende un uomo. In America veniamo condizionati a esercitare forza e potere. Se non ce l’abbiamo, può scattare qualcosa nelle nostre menti che porta alla violenza. Ho cercato di creare un personaggio fallace che sta cercando di migliorarsi, anche nel rapporto con le donne".

Ma Jesse Williams si è confrontato anche con un modo diverso di lavorare. "Sono abituato a girare anche 14 ore di fila e, a volte, ti esaurisce", sottolinea l’attore. "In Italia ho imparato a dare importanza alla qualità della vita. E poi tutti si assicuravano che sul set mangiassimo e bevessimo il nostro espresso. E poi mangiassimo di nuovo".