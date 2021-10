Chi ha detto che per dormire in un hotel di lusso bisogna per forza spendere un patrimonio? Non dovrete più escludere le sistemazioni chic quando impostate i filtri sui siti per prenotare: esistono anche dei cinque stelle dove potete cavarvela con meno di 40 euro. Li ha scovati il blog Top Dollar, che ha individuato gli hotel di questa categoria più economici in ogni Paese del mondo. È pur vero che la maggior parte non si trova esattamente a portata di mano, ma segnateveli: prima o poi potrebbe capitarvi di andare da quelle parti, e in quel caso perché privarsi – al prezzo di un una bettola nostrana – di un hotel da favola con il meglio dei servizi e del comfort? Le tariffe riportate in seguito si riferiscono a una stanza doppia standard e sono state cercate nel luglio scorso.



Il 5 stelle più economico del mondo è il Novotel di Ahmedabad, in India: è rivolto più agli uomini di affari che ai turisti, ma offre tutto quello che si può desiderare e soprattutto costa una cifra che vista da qui sembra quasi simbolica – 28 dollari a notte, 24 euro. E non è l'unico affarone che si può trovare in Oriente: dei primi dieci alberghi della classifica del lusso low cost, otto sono asiatici, in particolare concentrati in Indonesia e Cambogia, e al massimo si arriva a 39 dollari. Gli altri due della top 10 stanno in Turchia, e l'Hotel Ickale di Ankara (32 dollari) risulta anche il più vantaggioso del Medio Oriente, dove comunque si dorme da nababbi con poco anche negli Emirati Arabi Uniti (54 dollari) e in Giordania (55 dollari).



In Europa la tariffa migliore è offerta dal Kupava Deluxe Hotel di Leopoli, in Ucraina (43 dollari). Spesa ridotta anche all'Holiday Inn Perm in Russia (44 dollari), al Corinthia Hotel di Praga (60 dollari), al Barcelò Granada Congress (69 dollari). In Italia il 5 stelle con il prezzo migliore è il Grand Hotel Sitea di Torino (147 dollari).



In Nord America il più economico è l'Hotel 1970 Posada Guadalajara in Messico, che chiede 79 dollari per la doppia; in Sud America il NH Collection Bogotá WTC Royal (42 dollari). In Africa il primato tante stelle-prezzo basso va allo Steigenberger Resort Achti di Luxor, in Egitto (40 dollari); da segnalare anche il Movenpick Hotel Sfax in Tunisia (44 dollari) e il Vrede Self Catering in Sudafrica (48 dollari).



Qui potete vedere la mappa completa di tutti i cinque stelle più economici del mondo.

I 10 hotel a 5 stelle più economici del mondo

1. Novotel Ahmedabad Hotel, India – 28 dollari

2. The Royal Surakarta Heritage – MGallery Collection, Indonesia – 30 dollari

3. Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Indonesia – 32 dollari

4. Hotel Ickale Ankara, Turchia – 32 dollari

5. The Raweekanlaya Bangkok, Thailandia – 32 dollari

6. Sürmeli Adana Hotel, Turchia – 36 dollari

7. Pullman Bali Legian Beach, Indonesia – 36 dollari

8. Grand Venus La Residence, Cambogia – 39 dollari

9. Grand Elysee La Residence, Cambogia – 39 dollari

10. Angkor Aurora, Cambogia – 39 dollari