Gli hot e gli ice roller fanno bene alla pelle?

Forse ti sarà capitato di sentire parlare dei benefici della crioterapia nell’ambito dei trattamenti facciali: come viene spiegato da alcuni centri e cliniche specializzate, l’uso di getti di aria pressurizzata e condensata su viso e collo stimola la produzione di elastina e collagene, restringe i pori e uniforma il tono dell’epidermide. Gli stessi principi sono quelli utilizzati dagli ice roller, che avrai visto probabilmente anche sui social, sempre più utilizzati da influencer, celebrities e non solo.

Cosa sono gli ice roller

Gli ice roller sono strumenti per la cura della pelle che utilizzano un rullo freddo per massaggiare il viso. Basta tenerli in frigorifero per 30 minuti circa o nel congelatore e tirarli fuori per adoperarli nell’ambito della propria beauty routine.

Come usare gli ice tool

Passa delicatamente il rullo sulla pelle detersa e pulita, con movimenti lenti, avanti e indietro sulla fronte e sulle tempie, per poi soffermarti su guance, mento e collo. Ripeti per una decina di minuti. Di solito questi rulli particolari sono dotati di una maniglia semplice da impugnare e sono composti da un nucleo di gel e acqua che riesce a rimanere freddo anche per un quarto d’ora dopo averlo estratto dal frigo o dal freezer.

A cosa servono i rulli ghiacciati

Sono un valido metodo naturale per rivitalizzare il viso e sgonfiarlo, dato che favoriscono la riattivazione del microcircolo, l’ossigenazione cellulare e il drenaggio linfatico. Anche prima di una serata o di un appuntamento importante, possono essere usati per ridurre le borse e attenuare le rughe.

Come si pulisce l’ice roller

Molto spesso questi tool hanno una testina removibile dal resto del dispositivo in modo che si possa pulire e igienizzare a parte. Puoi mettere la parte che hai utilizzato sotto l’acqua calda dopo ogni utilizzo o comunque almeno una volta alla settimana, a seconda della frequenza con cui lo adoperi. C’è chi consiglia di aggiungere un paio di gocce del detergente per il viso abituale o un sapone delicato. Pulisci comunque a fondo anche il manico.

Meglio un panno caldo?

A qualcuno il freddo sulla faccia non convince troppo. È il caso, per esempio, dell’esperta di skincare coreana Ava Lee, famosa per la sua bellissima pelle di porcellana che cura meticolosamente seguendo i cardini della Jello skin. Di recente, sui suoi canali social, Lee ha spiegato che non crede nel facial icing, comprendendo con questa espressione anche gli ice roller, anche perché il rischio di ustioni da freddo e altri eventuali piccoli inconvenienti secondo lei è alto. Per evitare tutto ciò, Ava preferisce usare i panni caldi o hot rollers, che dice di trovare altrettanto efficaci e più sicuri: anche l’acqua calda stimola il microcircolo e dunque svolge un’azione defaticante e sgonfiante sul viso. Molti utenti, sulla base delle loro esperienze dirette, le hanno dato ragione.

Altri benefici di caldo e freddo

A prescindere dalle preferenze – e sarebbe comunque opportuno sempre consultare un esperto di fiducia in grado di dare un parere professionale rispetto alla propria situazione di partenza e al proprio problema – in linea generale applicare impacchi freddi o caldi sulla testa o sul collo può essere un rimedio anche quando si soffre di attacchi di emicrania. Lo spiegano anche gli esperti di Mayo Clinic: gli impacchi di ghiaccio possono attenuare il dolore, quelli caldi aiutano a rilassare i muscoli tesi.