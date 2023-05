Hollywood prega per Jamie Foxx Lui ringrazia. È giallo sulla salute

di Giovanni Bogani

Jamie Foxx sta male. L’attore spavaldo e brillante di Django Unchained di Quentin Tarantino, lo straordinario Ray Charles del film Ray, per il quale ha vinto un Oscar e un Golden Globe, il giovane quarterback di Ogni maledetta domenica di Oliver Stone, da tre settimane è ricoverato in un ospedale della Georgia. E non si sa che cosa abbia, né si sa niente delle sue condizioni. Se non che alcuni amici avrebbero detto: "Pregate per lui". Secondo fonti raccolte dal sito Tmz – che, di suo, va detto, ha una certa tendenza verso il sensazionale – la sua situazione sarebbe critica.

Quello che è reale, nero su bianco, è che molti attori e musicisti hanno rivolto messaggi e preghiere per lui. "Ti invio affetto ogni giorno", ha scritto la regina dei talk-show Ellen DeGeneres. "Ti mando forza e affetto", scrive su Instagram Jeremy Renner, il protagonista di The Hurt Locker, lui stesso vittima mesi fa di un incidente che gli è quasi costata la vita. Vin Diesel, il supermuscolare eroe dei film d’azione, mette le mani giunte, a mo’ di preghiera. Jennifer Hudson scrive "Tu e la tua famiglia siete al centro delle mie preghiere, prego perché tu guarisca, nel nome di Gesù".

Nulla si sa sui motivi del ricovero dell’attore, avvenuto l’11 aprile scorso. L’indomani, la figlia maggiore Corinne ha condiviso su Instagram la notizia del ricovero, avvenuto durante le riprese del film Back in Action, che lo vedeva protagonista insieme a Cameron Diaz e Glenn Close. "Fortunatamente, grazie alla tempestiva azione dei medici, mio padre è già sulla via della guarigione", aveva scritto la figlia su Instagram. Poi più niente. Il 21 aprile una fonte vicina alla famiglia dice alla rivista People che Foxx è "sveglio e cosciente", e che questa è "una buona notizia".

L’altro ieri, mercoledì 3 maggio, finalmente compare il primo post pubblico, dopo più di un mese, sulla pagina di Jamie Foxx. Un brevissimo messaggio. "Apprezzo tutto il vostro amore! Mi sento fortunato", scrive. Niente che chiarisca, però, il suo attuale stato di salute. Intanto, le riprese del film Back in Action, dopo alcuni giorni di stop, sono riprese con una controfigura al posto di Foxx, per girare le ultime scene del film.

Insomma, si sa poco o niente sulla natura del male di cui soffrirebbe Foxx. "Adesso comunica, e questa è una buona notizia", ha scritto una fonte vicina alla famiglia. Fa pensare che ci siano stati giorni in cui Foxx non riusciva a farlo. In alcune interviste, l’attore aveva rivelato di avere sofferto di abuso di sostanze stupefacenti, che gli avevano causato problemi mentali e lo avevano quasi fatto finire in coma. Ricordava in particolare un episodio: "Ero catatonico, non potevo muovermi, non potevo parlare, non riuscivo neanche a dire: portatemi all’ospedale. Un amico vide che accadeva qualcosa di grave e mi portò di corsa in ospedale. Quella notte e le successive, è rimasto con me, calmandomi e cacciando i dèmoni che mi assalivano. Mi ha salvato la vita".