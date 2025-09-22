Hobbit Day, la giornata dedicata al mondo di Tolkien. Dalla Terra di Mezzo ai compleanni di Bilbo e Frodo Baggins

Il 22 settembre non è un giorno qualunque per gli appassionati del mondo creato da J.R.R. Tolkien. È l’Hobbit Day, data che coincide con il compleanno di Bilbo e Frodo Baggins, protagonisti rispettivamente dei libri ‘Lo Hobbit’ e de ‘Il Signore degli Anelli’.

Una ricorrenza che, da semplice dettaglio letterario, è diventata una vera e propria festa globale per i tolkieniani, con eventi ufficiali, maratone di lettura, cene a tema e brindisi rigorosamente in stile hobbit.

Dalla Terra di Mezzo al mondo reale

La festa del 22 settembre nasce tra le pagine di Tolkien, che descrive nel primo capitolo de La Compagnia dell’Anello il sontuoso compleanno di Bilbo per i suoi 111 anni, celebrato con abbondanti libagioni, fuochi d’artificio e un famoso discorso. Nel tempo, quella data è uscita dai confini della narrativa per trasformarsi in un appuntamento condiviso dai lettori di tutto il mondo. Dalla Tolkien Society in Inghilterra fino ai fan club in America, Asia e Italia, l’Hobbit Day è l’occasione per tenere viva la memoria letteraria e rivivere la gioia semplice della Contea.

Raduni, letture: le associazioni tolkoniane

Ogni anno il 22 settembre diventa occasione di ritrovo: nelle librerie e nelle biblioteche si organizzano letture pubbliche delle opere di Tolkien, mentre le associazioni tolkieniane preparano raduni con banchetti che non possono prescindere da pane, formaggi, birre artigianali e dolci fatti in casa.

Alcuni eventi celebrano anche l’aspetto accademico, con conferenze dedicate alla filosofia e alla filologia di Tolkien, altri invece si concentrano sul lato ludico, con giochi di ruolo e maratone cinematografiche delle trilogie di Peter Jackson. In ogni caso, l’obiettivo resta lo stesso: festeggiare lo spirito hobbit, fatto di comunità, semplicità e condivisione.

Un messaggio senza tempo

Celebrare l’Hobbit Day non significa soltanto ricordare due compleanni letterari, ma anche ribadire l’attualità dei valori di Tolkien. Bilbo e Frodo, pur nelle loro diversità, incarnano il coraggio dell’uomo comune che affronta sfide più grandi di lui. In un’epoca segnata da incertezze, la lezione che arriva dalla Contea è che anche i più piccoli possono cambiare il destino del mondo.

È forse per questo che, quarant’anni dopo la morte di Tolkien e decenni dopo la pubblicazione delle sue opere, l’Hobbit Day continua a essere celebrato come una festa viva, capace di unire culture, generazioni e passioni diverse sotto lo stesso stendardo: quello della Terra di Mezzo.