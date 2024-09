"Ho un nodulo maligno al seno". Sabrina operata

L’annuncio è arrivato ieri mattina attraverso quei canali social che la tengono legata ai suoi fan. Sabrina Salerno, la showgirl 56enne che ha raggiunto grande successo negli anni ‘80 - da sex symbol - con canzoni come Boys, si è mostrata struccata, in pigiama, una flebo al braccio da una stanza di ospedale. "Tra poche ore – ha scritto – entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno". La foto è stata scattata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, che dista pochi chilometri da Preganziol, dove Sabrina vive e ha il suo quartier generale. "Come ogni anno – prosegue – a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire". Conclude quindi con un invito e un monito: "La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita".