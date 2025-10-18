Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Magazine’Ho tre belle notizie’. La dissacrante ironia firmata Angelo Duro
18 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. ’Ho tre belle notizie’. La dissacrante ironia firmata Angelo Duro

’Ho tre belle notizie’. La dissacrante ironia firmata Angelo Duro

Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l’ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il...

Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l’ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il...

Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l’ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il...

Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l’ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie. Lo show è in programma alle ore 21. Attore, personaggio televisivo e comico, forte anche del successo al botteghino del suo primo film Io sono la fine del mondo, l’artista fa ritorno al Celebrazioni – dopo le tre repliche sold out registrate lo scorso anno con Sono cambiato – per annunciare al pubblico ’belle notizie’. Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-angelo-duro-14-19-ottobre-2025/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (via Saragozza 234, Bologna - Tel: 051.4399123 - E-mail: [email protected]).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: 329.8120861.

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Cris. Cons.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro