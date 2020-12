La prima stagione della serie TV 'His Dark Masterials – Queste Oscure Materie', adattamento dell'omonima saga di romanzi scritta da Philip Pullman, è stata accolta bene da pubblico e critica: ora spetta alla stagione 2 il compito di riconfermare il gradimento. L'appuntamento con i primi episodi è per lunedì 21 dicembre, su Sky Atlantic. Piccolo spoiler: la critica internazionale ha già sentenziato che il livello qualitativo non si è abbassato.

His Dark Materials 2

Mettendo in scena un'efficace allegoria dello scontro fra religione e scienza, 'Hist Dark Materials - Queste oscure materie' è ambientato in un mondo nel quale l'anima delle persone assume la forma di un animale parlante che accompagna costantemente la sua controparte umana. La prima stagione ha messo in campo una fitta trama che ha catapultato la protagonista Lyra Belacqua al centro di intrighi politici, complotti religiosi, porte che si aprono su altri mondi e una crescente tensione tra fazioni avverse che rischia di sfociare in una guerra aperta. Negli episodi della seconda stagione assisteremo a nuove rivelazioni, avventure e colpi di scena.



Jack Thorne, autore anche del recente 'Enola Holmes', continua a rivestire il ruolo di sceneggiatore e showrunner della serie TV, mentre nel cast tornano molti dei volti già visti in azione: ad esempio Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, James McAvoy, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda. Fra le new entry troviamo Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby.



Il trailer doppiato in italiano

Le recensioni e come guardare la serie TV

In media la critica si è detta soddisfatta anche di questa seconda stagione e ha continuato a parlare bene del cast e dei valori produttivi. Molti recensori segnalano che l'universo narrativo è particolarmente intricato e che potrebbe essere fondamentale un bel ripasso di quanto accaduto nei precedenti episodi, in modo da non perdersi: consiglio valido soprattutto per coloro che non hanno letto i libri di Philip Pullman e quindi non hanno un riferimento ben preciso in mente.

La seconda stagione conta sette episodi che durano una cinquantina di minuti l'uno: Sky Atlantic trasmetterà i primi due la sera del 21 dicembre, il terzo e il quarto il 28, il quinto e sesto il 4 gennaio 2021 e l'ultimo l'11 gennaio. È possibile vederli anche in streaming, accedendo a Now TV.



Leggi anche:

- The Grand Tour Presents: A Massive Hunt, lo speciale di Amazon Prime Video

- Paul McCartney lavora a un documentario sulla sua musica

- 'La rivincita dei nerds', in arrivo il rischioso reboot del film