Per la prima volta nelle sale italiane, “Hello! Spank. Il Film. Le Pene D’Amore di Spank” arriva al cinema dal 13 al 16 febbraio 2025: una data che per gli appassionati si trasformerà in un appuntamento di San Valentino decisamente speciale.

Il lungometraggio, tratto dall’amatissima serie animata e dal manga originale di Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi, vuole essere un evento pensato per i fan di tutte le età, che celebra l’irresistibile simpatia del cagnolino Spank con una storia emozionante di amore, amicizia e crescita.

L’indimenticabile Spank al cinema

Spank è il buffo cagnolino bianco di Aiko, invece Anna è di Sho Shimada, nuovo compagno di classe di Aiko. Per Spank il colpo di fulmine è immediato, ma anche fra i due padroncini il rapporto diventa sempre più intimo: fra umorismo, risate e tenerezze romantiche, la storia va avanti.

Il fulmine a ciel sereno appare all’improvviso quando Sho Shimada deve trasferirsi in America per studiare violino. Inizialmente non sa come dirlo ad Aiko, la quale lo apprenderà dalla madre di lui. L’idea della ragazza sarà di creare ricordi preziosi in grado di viaggiare oltre lo spazio e il tempo, momenti indimenticabili da rievocare e custodire in fondo al cuore.

Curiosità su “Hello! Spank”

In Giappone, Spank è chiamato "Supanku", mentre Aiko mantiene il suo nome originale. Nel doppiaggio italiano, Spank si rivolge a lei con il soprannome "Iaia". La voce di Spank è di Liù Bosisio, la prima doppiatrice di Marge Simpson e la prima interprete di Pina Fantozzi al cinema: fu lei a introdurre espressioni iconiche come "che botta!" e "stanco io".

Nel manga, Aiko parte alla ricerca del padre ancora in vita, mentre nell’anime la sua scomparsa viene raccontata in modo più drammatico. Il manga “Hello! Spank” ha vinto il Kodansha Manga Award nel 1981 nella categoria shōjo. L’uscita al cinema sarà l’occasione per rivedere sul grande schermo uno dei personaggi più amati dell’animazione giapponese, con una storia che continua a emozionare generazioni di fan.

Dove vedere “Hello! Spank. Il Film: Le pene d’amore di Spank”

“Hello! Spank. Il Film: Le pene d’amore di Spank” è un progetto Nexo Studios: sarà proiettato nelle sale italiane dal 13 al 16 febbraio 2025. L'elenco completo dei cinema partecipanti può essere consultato sul sito di Nexo Studios.