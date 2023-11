“Hello Kitty Super Style!“ versione cartoon. Così Lucca Comics chiude l’edizione record

Hello Kitty torna con una nuova serie animata. Si tratta di Hello Kitty Super Style!, ieri in anteprima a Lucca Comics & Games e da oggi tutti i giorni alle 7.35 e 18.45 su Rai Yoyo, e sarà disponibile in boxset anche su RaiPlay. Ieri Lucca Comics si è chiusa con con il record di presenze: 314.220 biglietti venduti.