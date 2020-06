Roma, 10 giugno 2020 – C’è anche Hell Raton, aka Manuel Zappadu, nella giuria di X Factor 2020. La quattordicesima edizione italiana del talent show di Sky, in onda in autunno su Sky Uno, è ufficialmente partita con l’annuncio, da parte del confermato conduttore Alessandro Cattelan, dei giudici.

Dietro il bancone tornano Mika e Manuel Agnelli, già giurati nelle passate edizioni, e fa il suo esordio Emma Marrone (già giudice del talent ‘concorrente’ Amici). E il quarto coach-giudice è Hell Raton, al suo debutto televisivo, la scommessa di Fremantle e Sky per la nuova edizione.

Il nome è poco conosciuto, ma ‘Manuelito’ – nato a Olbia il 15 maggio 1990 da madre ecuadoregna – è il punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, la celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010. Ha trascorso svariati anni dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui oggi è Ceo e direttore creativo. In parallelo ha dato vita, insieme a Slait, a Machete Gaming - progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima - ed è promotore anche di vari progetti benefici: esempio ne è Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.



La passione per la musica che si porta dietro fin da bambino e una determinazione senza limiti sono i due elementi che contraddistinguono il nuovo giudice di X Factor 2020. “Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica” dice durante la presentazione a Epcc (lo show ‘E poi c’è Cattelan’).

Hell Raton, nato in Sardegna ma cresciuto a Quito, capitale dell’Ecuador, ha lavorato come cameriere a Londra dove, però, ha continuato a coltivare la sua passione per l’hip hop. La svolta, appunto, nel 2010 quando, dall’incontro con Salmo e il Dj Slait, nasce la Machete Empire Records e, conseguentemente, uno dei progetti discografici più interessanti degli ultimi anni: il famigerato Machete Mixtape. Nel 2019 è uscito il quarto volume, ovvero ‘Machete Mixtape 4’, album che ha battuto ogni record piazzandosi per otto settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK: la sua strofa in ‘Gang’, pezzo in cui duetta con Salmo anche dal vivo, è diventata subito virale sui social.

E, adesso, l’avventura televisiva. “Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie” dichiara ‘Manuelito’. Gli altri giudici sono avvisati.