Helen Mirren, regina del Salento: “Tifo Puglia e sostengo Galatina capitale della cultura 2028. Mio Dio, ha così tanto da offrire”

“Hi, my name is Helen Mirren, e sono onorata di essere salentina". Il piacere è tutto nostro, The Queen. Ottant’anni, attrice da Oscar, quattro Golden Globe e altrettanti Bafta. “Sto parlando dalla mia casa in Salento, in questo momento”. Accento british assorbito nel distretto di Hounslow, great London, i capelli bianchi luminosi, un filo di rossetto, primo piano di chi sa stare davanti alla telecamera, ovvio. “Desidero dare il mio contributo a sostegno di Galatina, affinché possa diventare Capitale della Cultura 2028”.

Helen Mirren, 80 anni

Chi è Helen Mirren e perché sostiene Galatina

Helen Lydia Mironoff, la Dama d’Inghilterra, ha natali londinesi (1945, papà russo e mamma britannica), una vita all’americana tra Hollywood e Broadway (naturalizzata Usa) e un’epifania pugliese. Salento. Lu sule, lu mare, lu ientu, mica la foggy London o Venice Beach. L’incontro del destino: la Puglia. Ha comprato una masseria a Tiggiano assieme al marito, il regista Taylor Hackford. Vive qui da anni, parla l'italiano e si diletta elegantemente con il dialetto. Si definisce “una cittadina salentina a tutti gli effetti”, la Mirren. Ed è una cittadina piena di civismo. Impegnata. Attiva. Attenta. Battaglie in difesa del patrimonio culturale e ambientale. È "Ambasciatrice dell'Università del Salento". E ora pure testimonial della campagna a sostegno di Galatina 2028, Capitale italiana della cultura, il campionato delle città monumento e simbolo. Nel 2025 è Agrigento, nel 2026 toccherà a L’Aquila, il 2027 sarà l’anno di Pordenone. E il 2028? Eccoci al punto.

Il video virale sui social

Il video dell’attrice è pubblicato (in inglese sottotitolato) sul profilo social ufficiale di Galatina2028. Volto e voce: “Ci sono tantissime ragioni per cui questa sarebbe la cosa giusta da fare. Sarebbe la prima volta, nella storia delle città culturali, che una città della Puglia riceve questo riconoscimento e penso che sia giunto il momento. La regione Puglia ha una grande storia. E questo aspetto è visibile ovunque. Soprattutto in una città come Galatina, che rappresenta davvero il meglio di ciò che l’Italia meridionale ha da offrire. E mio Dio, ha così tanto da offrire: dalla bellezza dell’architettura barocca all’arte custodita in tantissime cappelle e chiese. Vorrei menzionare, per esempio, gli affreschi nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina. Qui è nato il pasticciotto. Ovviamente, sono tante le delizie culinarie da trovare in questa regione. Sono uniche, non si trovano in nessun’altra parte d’Italia”. Il Salento, racconta la Mirren, è sempre stato “un ponte, tra est e ovest. È molto importante ed è parte della storia del Mediterraneo. Galatina contiene tutte queste qualità. Sarei così orgogliosa – e tutti noi dovremmo esserlo se Galatina diventasse Capitale della cultura 2028”.

Il legame con Tiggiano: la masseria, Checco Zalone

La masseria del XVI secolo di Tiggiano, nel Leccese, è il rifugio di Helen Mirren lontano dai riflettori. Ma non sconosciuto. Ricordate il video de "La vacinada” con Checco Zalone (altro patrimonio culturale pugliese)? Qui. La Dama d’Inghilterra (l’equivalente del nostro “Cavaliere”) ha un legame speciale con questa terra: “Io mi sento di Tiggiano, il paesino del Salento dove vivo molti mesi all’anno – raccontato - Mi raccomando scriva il nome preciso, non metta solo la zona”. Tiggiano, e sia.

“Del Sud Italia mi ha affascinato l’importanza che viene data alla famiglia e alla comunità. Questo senso di appartenenza mi ha contagiato – ha raccontato una volta a Sorrisi e Canzoni – Sono orgogliosa di dire: ‘Io sono una tiggianese!’. Naturalmente non sono nata lì, ma mi piace partecipare alla vita di quel posto. Non voglio essere semplicemente una turista. Penso sia importante impegnarsi per qualcosa in cui si crede o di cui ci si sente parte. Io e mio marito cercavamo un angolo d’Italia dove stare immersi nella natura e dove non ci fossero stranieri. Volevamo essere gli unici stranieri del posto! In Salento abbiamo trovato più di quello che cercavamo: comprare una casa lì è stata una delle decisioni migliori della mia vita”.

"Noi, unici stranieri tra gli italiani”

La prima volta che ho visto Checco ero in aereo, in viaggio dall'America all'Italia – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni – Volevo vedere un film italiano per esercitarmi con la lingua e, un po' a caso, ho selezionato 'Cado dalle nubi'. Non c'erano i sottotitoli e quindi non capivo quasi una parola, ma ho riso dall'inizio alla fine. Ho amato il film e il personaggio di Checco era irresistibile. Allora ho chiesto al mio amico regista Edoardo Winspeare se poteva farmelo conoscere. E così siamo diventati amici. Fare 'La vacinada' con lui è stato molto divertente".