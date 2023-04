Harry sconfessa il fratello William. “Fu risarcito da Murdoch”

Londra, 26 aprile 2023 – In un nuovo attacco alla famiglia reale, il principe Harry ha accusato il fratello William di aver accettato un risarcimento segreto e “sostanzioso” dal gruppo mediatico di Murdoch per lo scandalo intercettazioni, che fece chiudere il tabloid domenicale News of the World nel 2011. Il 38enne principe ribelle, che ha ora intentato una sua causa contro il colosso mediatico, non risparmia neanche la regina, rivelando una collusione tra media e palazzo reale per proteggere la reputazione dell’allora principe ereditario Carlo e di Camilla.

Harry e William

I documenti depositati in corte dai legali di Harry parlano di un accordo segreto fra Elisabetta II e il News Group Newspapers (NGN), appartenente al tycoon Rupert Murdoch, nel quale i principi avrebbero accettato di posticipare i procedimenti legali contro il gruppo in cambio di scuse pubbliche. Ora è emerso che, mentre il 40enne William sarebbe stato "ampiamente risarcito”, Harry sarebbe rimasto escluso. L’accordo segreto sarebbe stato architettato per proteggere la corona da “danni di reputazione” come quelli causati dall’intercettazione della telefonata fra Carlo e Camilla, nel 1989, in cui l’allora erede al trono si era immaginato nel ruolo di un assorbente interno nei confronti dell’amata.