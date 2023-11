Harry Styles e Taylor Russell, innamorarsi ai Caraibi

Harry Styles e Taylor Russell stanno cercando di mantenere discrezione nella loro relazione. Tuttavia, di recente, sono stati pizzicati dai paparazzi che li hanno colti in varie occasioni mano nella mano a Londra. Sono poi stati avvistati a Madrid. Da poco, poi, la neo coppia è volata ai Caraibi, per una vacanza romantica. In base a quanto è stato riportato sulla testata britannica del ‘DailyMail’, i due dimorerebbero in una super villa di lusso estremo con tanto di piscina, idromassaggio e collaboratori domestici sull’isola di Mustique, una location tropicale molto nota tra le celebrities (era il famoso buen retiro anche della principessa Margaret, la sorella di Elisabetta II).

Il nuovo taglio

Sempre di recente Harry Styles ha stupito i fan presentandosi al concerto degli U2 in California con la Russell al suo fianco, ma anche con un nuovo taglio di capelli. Il cantautore britannico, infatti, ha tagliato il suo iconico ciuffo e ha optato per una rasatura. Il nuovo look ha suscitato una serie di congetture da parte dei follower. Per alcuni, si tratterebbe di una risposta nemmeno troppo velata alla sua ex, Taylor Swift. In un brano recente, intitolato ‘Now That We Don't Talk’, la Swift dice, rivolta a un ipotetico lui: ‘Ti sei fatto crescere i capelli’.

Le storie precedenti

Alle spalle di Styles, oltre alla Swift, nel club delle ex figurano anche la presentatrice Caroline Flack, Kendall Jenner, Camille Rowe. L’ultima storia seria del cantautore sarebbe quella con Olivia Wilde, con la quale si è lasciato nell’autunno del 2022, dopo due anni insieme. Styles ha anche recitato nel film ‘Don't Worry Darling’, che ha visto alla regia la Wilde. All’inizio del 2023 si diceva che Styles avesse un flirt con la top model e influencer Emily Ratajkowski (la quale, da qualche tempo, invece, ha una relazione con l’attore francese Stéphane Bak). Quanto alla Russell, attrice canadese, si pensava che ci fosse del tenero tra lei e il collega Timothée Chalamet, con cui ha recitato nel film ‘Bones and All’. La Russell, inoltre, è stata anche nel cast della serie ‘Lost In Space’. A metà giugno Harry e Taylor hanno cominciato a farsi vedere insieme in diverse occasioni, dai concerti alle passeggiate. Lei ha accompagnato il neo fidanzato anche quando, a fine luglio, il musicista si è esibito in Italia.