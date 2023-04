Harry Styles ed Emily Ratajkowski stanno insieme: “Ci frequentiamo in segreto da due mesi”

Emily Ratajkowski ed Harry Styles insieme. Non in uno spot o in un videoclip, ma nella vita reale. A rivelarlo è stata la modella 31enne durante un podcast registrato il 9 marzo. Due settimane prima di essere pizzicati da un fotografo durante un travolgente bacio in Giappone. Quel bacio immortalato dall'obbiettivo era in quel momento l'ultimo di una lunga serie.

Emily Ratajkowski ha infatti raccontato di frequentare in segreto il cantante 29enne da un paio di mesi. La loro storia è iniziata, infatti, a febbraio. E pù che di frequentazione si tratterebbe davvero di una relazione sentimentale con un certo coinvolgimento, visto che proprio la modella durante il podcast ha dichiarato che Harry Styles potrebbe essere "quello giusto".

Una storia alla quale in molti stentavano a credere prima di quello che è sembrato un vero coming out da parte della modella durante il podcast. Una storia che ora è uscita allo scoperto. E chissà se a questo punto riuscirà a resistere alle luci della ribalta e alle attenzioni dei paparazzi.