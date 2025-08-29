Harry e re Carlo, aria di riconciliazione dopo 20 mesi

Roma, 29 agosto 2025 – Secondo quanto riportato dal Mirror, padre e figlio potrebbero incontrarsi durante la prossima visita di Harry in Gran Bretagna. L’occasione sarebbe la cerimonia dei WellChild Awards, in programma l’8 settembre, giorno del terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II.

Un incontro atteso da 20 mesi

L’auspicata riconciliazione in casa Windsor sembra più vicina. Il principe Harry tornerà a Londra a settembre per partecipare ai WellChild Awards, l’iniziativa benefica rivolta ai bambini con gravi malattie, di cui Harry è ambasciatore e sostenitore da tempo. La data non è casuale perché coincide con il terzo anniversario della scomparsa della regina Elisabetta II. Secondo il tabloid britannico Mirror, questa potrebbe essere l’occasione per rivedere Re Carlo, dopo quasi 20 mesi di distanza e rapporti difficili.

Segnali di disgelo tra padre e figlio

Una fonte americana citata dal Mirror parla di “genuina determinazione” da entrambe le parti per favorire un incontro. Da settimane, il team del duca di Sussex e lo staff di Buckingham Palace avrebbero aperto una linea di comunicazione diretta per valutare la possibilità di una riunione privata. Lo slancio verso questa possibile riconciliazione sembra maturato dopo un incontro riservato tra i collaboratori di entrambi, avvenuto a Londra in estate, per esplorare una riapertura del dialogo. Secondo Vanity Fair, l’iniziativa è partita da Harry: la delegazione del duca ha incontrato Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione del re, un gesto simbolico che ha tracciato la via al confronto. Si tratterebbe di un passo significativo dopo anni di tensioni, culminati con il traumatico strappo del 2020, quando Harry e Meghan si trasferirono negli Stati Uniti insieme ai loro figli, prendendo le distanze dagli obblighi reali.

Dalla malattia del Re all’appello di Harry

L’ultimo incontro tra Harry e il padre risale al febbraio 2024, quando il principe volò in Gran Bretagna subito dopo la diagnosi di cancro del sovrano. Da allora, però, non ci sono stati contatti diretti. In primavera Harry era tornato a Londra per una vicenda legale, ma senza incontrare Carlo. Poche settimane dopo, lanciò un appello alla riconciliazione in un’intervista alla BBC, sottolineando l’urgenza di superare i dissidi alla luce delle condizioni di salute del padre. Il segnale positivo non si estende tuttavia al resto della famiglia reale: William non prenderà parte all’incontro, mostrando come i rapporti tra i fratelli siano ancora congelati, mentre Meghan, Archie e Lilibet rimarranno in California. Per ora si parla di piccoli passi, di gesti cauti e di dialoghi appena riaperti, anche se il tempo del “vissero tutti felici e contenti” sembra ancora lontano.