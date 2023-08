Harry Potter show "Siamo il popolo del maghetto"

di Marianna Grazi

SIGNA (Firenze)

Un colpo di bacchettal’incantesimo Alohomora e le porte dell’Accademia Caput Draconis si aprono. Non è Hogwarts, ma il raduno dei fan del maghetto più famoso di tutti i tempi trova in Villa Alberti, a Signa, il proprio castello. Qui, fino a giovedì, apprendisti stregoni e streghe possono sfoggiare le loro abilità magiche, tra partite di Quidditch, Club dei Duellanti e le lezioni di cura delle Creature Magiche, Difesa contro le arti oscure e Pozioni.

"Quello che accomuna tutti i partecipanti è che si arriva qua per Harry Potter, ma si rimane per le persone – spiega il presidente dell’associazione, Saverio Landini –. Per la voglia di stare assieme, chi viene al raduno arriva da tutta Italia".

Sono circa 90 i registrati, ragazzi e ragazze di Firenze e Pisa, ma anche ‘volati’ a cavallo di una scopa, magari una Nimbus 2000 o una Firebolt (le migliori in circolazione, parola di Ron Weasley), dalla Valle d’Aosta o da Napoli. Ma nella sei giorni in media sono oltre duecento le persone che partecipano al raduno, grandi e piccini. "L’età media è tra i 25 e i 30 anni, ma anche i più piccoli si divertono a scoprire il mondo di Harry Potter e ci sono tante attività al di là del gioco di ruolo (riservato ai partecipanti dai 16 anni in su) da fare in famiglia" spiega Laura Incollingo, portavoce dell’associazione che da dieci anni organizza l’evento.

A richiamarli verso la misteriosa meta fiorentina (così l’ha definita il sindaco Giampiero Fossi), una passione che li accomuna e la voglia di mettersi in gioco confrontando le proprie abilità, magiche e non.

Prima di iniziare, però, richiamati da un Sonorus del professore di Divinazione, come da tradizione gli studenti partecipano alla Cerimonia di Smistamento, con il Cappello Parlante che li assegna alla casa di appartenenza: Grifondoro, Corvonero,Serpeverde o Tassorosso. "È il mio primo raduno – dice Valeria Clara Brenna, che arriva da Como – mi ha convinta un mio amico Corvonero".

C’è chi, invece, da anni che sfodera divisa e bacchetta per cimentarsi nei giochi di ruolo per contendersi la Coppa della Case: Bianca Zublena, Serpeverde, è al quarto, Matteo Mascagni, Corvonero, invece è nell’associazione dal 2014, "anche se per l’emergenza sanitaria non tornano i conti e sono quindi al settimo anno. L’ultimo, se riuscirò a superare gli esami", precisa.

Come nella scuola di magia e stregoneria ideata da J.k. Rowling non potevano infatti mancare gli emblematici test G.u.f.o. e M.a.g.o. Alice Rondella e Matilde Mazzanotta si sono conosciute a questo evento, sei anni fa. "Anche se lontane (una da Milano e l’altra da Firenze) ci sentiamo e vediamo ogni anno. L’obiettivo? Portare Grifondoro alla vittoria!" E allora sfoderate le bacchette, che la magia abbia inizio.