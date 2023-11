Harry e Meghan, dolcetto o scherzetto con i figli in California. La foto è virale

Santa Barbara, 3 novembre 2023 – Se si vivesse a Montecito, nel cuore della California, sarebbe perfettamente normale che a bussare alla porta per dolcetto o scherzetto fossero due delle celebrità più chiacchierate del mondo: il Principe Harry e Meghan Markle. Nella serata di Halloween, i duchi di Sussex sono stati fotografati mentre stavano accompagnando i loro figli, Archie di 4 anni e Lilibet di 2, a raccogliere dolcetti secondo la tradizione americana. L’immagine, pubblicata da un account di fan, è diventata virale.

Nonostante nel documentario Harry e Meghan su Netflix la duchessa si sia detta grande fan di Halloween, né lei né il principe indossano alcun costume, mostrandosi in semplici abiti casual. Anche Archie e Lilibet non sembrano essere travestiti, ma secondo chi era presente per le strade di Montecito avrebbero indossato rispettivamente un costume da scheletro e un non meglio precisato “costumino rosa”.

Nel frattempo, resta ancora incerta la partecipazione di Harry alla festa di compleanno di Re Carlo III il 14 novembre, che sarebbe stato invitato senza Meghan, a patto di “non aspettarsi scuse” relative alle accuse di razzismo e maltrattamenti lanciate nei mesi precedenti dalla coppia. Dalle foto condivise dalla coppia o scattate dai fan, sembra che la famiglia Sussex abbia trovato la propria felicità in California, in barba alle voci che vorrebbero la coppia in crisi e sull’orlo di una separazione.