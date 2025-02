Harry e Meghan non divorzieranno, l’ex maggiordomo di Lady Diana: “Lui perderebbe troppo”

Roma, 12 febbraio 2025 – “Secondo alcuni media, io e Meghan ci saremmo separati almeno dieci volte. È difficile affrontare queste falsità, ma cerco di ignorarle”. Queste le parole del principe Harry durante il DealBook Summit organizzato dal ‘New York Times’ nei primi giorni di dicembre, in risposta al gossip che da mesi ritiene il suo matrimonio con la duchessa di Sussex giunto al capolinea, soprattutto a causa della presunta separazione, almeno sul fronte professionale, che si sarebbe verificata nel 2024. Di certo, quando qualche giorno fa la coppia è apparsa, unita e affiatata, all’inaugurazione della nuova edizione degli Invictus Games, in Canada, non sembravano sul punto di lasciarsi. O, per lo meno, il duca e la duchessa di Sussex hanno voluto smentire ancora una volta le voci su un loro divorzio imminente mostrandosi mano nella mano e intenti a scambiarsi baci e carezze anche in pubblico.

Le dichiarazioni dell’ex maggiordomo di corte

Chi è intervenuto di recente sull’argomento è Paul Burrell, storico maggiordomo di Diana Spencer, la compianta madre di Harry e del fratello maggiore William, scomparsa tragicamente nell’agosto del 1997. “Non ci sono segnali di divorzio” ha detto Burrell “perché Harry rischierebbe di perdere troppo”. In un'intervista rilasciata al giornale inglese ‘Mirror’, Burrell ha ipotizzato che la coppia abbia come obiettivo comune quello di accumulare ricchezze nel più breve tempo possibile, sfruttando il loro stile di vita privilegiato. “Harry ha sempre vissuto così, Meghan invece lo desiderava da tempo. Ora lo condividono” ha aggiunto. Poi, Burrell ha fatto riferimento a Lady Diana, di cui è stato al fianco per dieci anni, sottolineando che la principessa aveva insegnato al figlio che uno stile di vita privilegiato comporta un impegno nel servizio pubblico. “Harry sembra aver dimenticato quella lezione e ora conduce una vita da celebrità di Hollywood, che è ben diversa da quella di un membro della famiglia reale” ha detto ancora l’uomo, lanciando una stoccata finale al duca di Sussex: “So quanto possa essere difficile, petulante e viziato”, ha affermato. “Ha sempre vissuto in una bolla”.

Harry, il figlio Archie e il ricordo di Diana

Proprio durante gli ultimi Invictus Games, Harry ha rivelato che al primogenito Archie, nato nel maggio del 2019, ha mostrato alcuni video della nonna defunta: in particolare, si tratterebbe dei filmati in cui Diana, pochi mesi prima dell’incidente fatale a Parigi, ha camminato attraverso un campo minato in Angola. Harry avrebbe fatto vedere quelle scene al figlio, che oggi ha 5 anni, per sensibilizzarlo sulle conseguenze delle armi e delle guerre a partire da alcune domande sul tema, fatte proprio dal bambino al padre, probabilmente sulla scia dei recenti fatti di attualità e delle immagini dei telegiornali. In ogni caso, quella conversazione, per Harry, è stata un’occasione per parlare ad Archie di “nonna Diana” e fargli vedere varie foto della Spencer che lui e Meghan hanno incorniciato nella loro casa di Montecito, in California. Archie è fratello maggiore di “Lili”, Lilibet Diana, 3 anni, il cui secondo nome è un omaggio proprio all’indimenticata principessa.