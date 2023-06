“Harry e Meghan: due truffatori”. La rabbia dei boss di Spotify

Los Angeles, 19 giugno - “Vorrei essere stato coinvolto nella trattativa ‘Meghan e Harry lasciano Spotify’. 'The Fucking Grifters' (i fucking truffatori): questo è il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro": sono state queste le parole utilizzate da Bill Simmons, capo dell'innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify, per definire Harry e Meghan Markle, con i quali il colosso streaming nei giorni scorsi non ha rinnovato il contratto da 20 milioni di dollari in cambio di contenuti prodotti dalla loro società Archewell – che finora aveva dato a Spotify solo le 12 puntate di ‘Archetypes’, incontri tra Meghan e donne di successo come Serena Williams e Mariah Carey. E nell’ultima puntata del suo podcast ‘Ringer’, Simmons ha aggiunto: “Devo ubriacarmi una notte e raccontare la storia dello Zoom che ho avuto con Harry per provare ad aiutarlo con un'idea per un podcast. È una delle mie storie migliori... F****lo i truffatori”. Simmons aveva già attaccato il principe Harry in un episodio del gennaio 2022 del suo podcast, dicendo: "Vivi nella fottuta Montecito e vendi solo documentari e podcast e a nessuno importa cosa hai da dire su qualcosa a meno che tu non parli della famiglia reale e ti lamenti di loro".

I duchi di Sussex Harry e Meghan

Gli accordi di Spotify con Simmons e i duchi di Sussex facevano parte dell'espansione dell'azienda nel podcasting. Tuttavia, la società di streaming sta ora affrontando la pressione degli investitori per migliorare le sue prestazioni dopo aver registrato una perdita netta di 430 milioni di euro l'anno scorso, secondo quanto riportato dal “Guardian”. All'inizio di quest'anno, l'amministratore delegato di Spotify Daniel Ek ha ammesso che la società ha commesso alcuni errori con il miliardo di dollari speso per affermarsi come attore chiave nel podcasting. "Avete ragione nel denunciare il pagamento eccessivo e l'investimento eccessivo", ha detto agli analisti finanziari in una teleconferenza. "Saremo molto diligenti nel modo in cui investiamo in futuri accordi sui contenuti", ha aggiunto. “E quelli che non funzionano, ovviamente, non li rinnoveremo. E gli altri ovviamente li esamineremo caso per caso in base al valore relativo". All'inizio di questo mese, Spotify ha annunciato che avrebbe tagliato 200 posti di lavoro nella sua attività di podcasting.