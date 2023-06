Harry e Meghan divorziano? La rivelazione dell’esperta: “È questione di giorni”

Roma, 15 giugno 2023 - Il principe Harry e Meghan Markle a un passo dal divorzio. "È solo questione di tempo, se non di giorni": a sganciare la bomba è l'esperta dei reali Jennie Bond, in un'intervista alla rivista Ok.

Le voci di una possibile separazione tra il duca del Sussex e la moglie americana girano oramai da molti mesi, ma la stampa ha ricominciato a parlare con insistenza di un possibile addio tra i due dopo l'uscita dell'autobiografia del secondogenito di Carlo III. Il magazine tedesco Frau Aktuell ha rivelato che tra i due vi sarebbe stata una lite furibonda a Montecito – addirittura da richiedere l'intervento della polizia – per le parole affettuose che Harry ha dedicato all’ex storica Chelsy Davy proprio in 'Spare. Il Minore'.

Nei giorni scorsi, poi, era stato l'ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, a ipotizzare una separazione tra i due, spiegando che Harry continua a restare sposato solo per poter vedere crescere i suoi figli Archie e Lilibet.

Harry e Meghan Markle (Ansa)

"Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia – continua Jennie Bond nell'intervista – . Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”.

Di certo, al momento, i coniugi non risultano troppo graditi a corte se, come riferisce il Daily Maily, re Carlo non li ha invitati al prossimo Trooping The Colour, la cerimonia istituzionale per celebrare il compleanno del monarca britannico, in programma per il 17 giugno. Recentemente Harry è stato a Londra per il processo che lo ha visto sul banco dei testimoni contro i tabloid del gruppo Mirror, accusati di aver violato la sua privacy e quella di altri vip con intercettazioni illegali.