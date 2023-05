Harry e Meghan, ancora voci di divorzio. "Lite con urla e pianti a Montecito"

Londra, 12 gennaio 2023 - Stavolta il gossip su Harry e Meghan arriva dalla Germania. A rilanciare le voci di crisi dell'ex coppia reale britannica è la rivista Frau Acktuell che parla di una grossa lite tra i due duchi nella loro villa di Montecito in California. Secondo il resoconto del tabloid tedesco, ripreso da alcune testate italiane, il diverbio sarebbe stato talmente acceso (con "lacrime e urla") da allarmare i vicini, i quali, si legge ancora su Frau Acktuell, avrebbero perfino chiesto l'intervento della polizia.

Meghan Markle e il principe Harry (Ansa)

I condizionali sono d'obbligo visto che la notizia non trova conferme né dei diretti interessati (ovviamente), né di testimoni diretti. E al momento non risulta che ci siano foto o video che documentino i fatti. Ma tanto basta a scatenare i retroscenisti e riportare in auge la tesi del divorzio: proprio mentre il documentario di Netflix (Harry & Meghan) offre l'immagine di coppia coesa e coalizzata nelle difficoltà con la Corona, fra i due si starebbe consumando una vera e propria rottura, tanto che Meghan starebbe già pianificando le tappe della separazione. Che si concretizzerà, secondo i maligni, non prima di aver monetizzato fino in fondo il successo di Netflix, nonché di Spare, la biografia appena uscita del principe Harry.

La prima pagina della rivista tedesca Frau Acktuell

Motivo del contendere in questa fantomatica lite - scrive la stampa italiana citando Frau Aktuell - sarebbe un passaggio del libro che Harry dedica affettuosamente a una sua ex fidanzata storica, Chelsy Davy. Parlando di lei il principe confidò agli amici che era "la cosa migliore che mi fosse capitata". Racconto che avrebbero mandato su tutte le furie Meghan.

L'episodio è verosimile ma non è detto che sia reale (anzi). Recentemente si è letto di tutto: perfino che Meghan ha tradito il principe con una guardia del corpo, che lui l'ha ripagata con la stessa moneta e ora aspetta un figlio da un'altra. Storie degna di un copione di Hollywood. Ma nel clamore mediatico che sta travolgendo i duchi (clamore che loro stessi hanno sollevato), impossibile dire dove cominci la verità e inizi il veleno.