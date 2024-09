Hangover make-up, i segreti del trucco Igari: come illuminare il viso con un effetto naturale

Roma, 24 settembre 2024 – Sui social uno dei trend beauty diventati virali è il trucco delle ragazze giapponesi, caratterizzato da pelle chiara, incarnato luminoso, guance rosate e occhi da cerbiatta. Sono le caratteristiche distintive del trucco Igari. Conosciuto anche come hangover make-up, questo look si concentra su pochi elementi ma con grande precisione, puntando a creare un effetto naturale che richiama il rossore tipico dell’imbarazzo.

Che cos'è il trucco Igari

Il trucco Igari mira a illuminare il viso, donandogli un leggero rossore naturale e rendendo lo sguardo più ampio. Si chiama così perché è stato lanciato dalla truccatrice Igari Shinobu, che ha creato un make-up che regala un fascino naturale e malizioso. Il primo passo è ottenere una pelle luminosa. La preparazione inizia con una skincare accurata, utilizzando una crema idratante e un siero viso nutriente per rendere la pelle elastica e ben idratata. Dopo aver creato una base idratata, applicate una BB cream che uniformi il tono della pelle e offra una copertura leggera.

Effetto glow

Prima di applicare la BB cream o il fondotinta, si può stendere un primer illuminante, che non solo aiuta a far durare più a lungo il make-up, ma anche a rendere la pelle ancora più luminosa. Uno dei tratti caratteristici del trucco Igari, infatti, è l’effetto glow. Per un risultato impeccabile, è essenziale utilizzare anche correttore e fondotinta: il correttore serve a illuminare zone strategiche come mento, contorno occhi e fronte, mentre il fondotinta è adatto per uniformare e levigare il viso senza appesantirlo. Il trucco Igari punta su un effetto naturale, quindi, se si vuole usare il correttore, bisogna adoperare un prodotto con una texture leggera e un finish luminoso, applicandolo solo nelle aree in cui è davvero necessario (come le occhiaie o piccole discromie) e sfumandolo delicatamente.

Blush

Il cuore del make-up Igari è però il blush, utilizzato per creare l’effetto guance rosate. Si può optare per un prodotto in crema o in stick, che si sfumano facilmente per un risultato luminoso. Va applicato sulle guance, sfumando verso le tempie, concentrandosi sulla zona sotto gli occhi per un effetto omogeneo e naturale. Se si ha la pelle grassa, si può ricorrere a un blush in polvere dal finish satinato, terminando magari con un tocco di illuminante sugli zigomi e il naso.

Occhi

Per ingrandire lo sguardo, va tracciata una linea sottile con una matita o un eyeliner cremoso lungo la rima cigliare superiore, allungando la linea sottile verso l’esterno. Va poi sfumata la parte inferiore dell’occhio con un matitone chiaro, illuminando l’angolo interno con un prodotto perlescente o lievemente glitterato. Infine, bisogna applicare un ombretto rosato o nude su tutta la palpebra, completando questi passaggi con una passata abbondante di mascara volumizzante.

Labbra

Il tocco finale del trucco Igari sono le labbra. Bisogna idratarle con un balsamo labbra, applicando poi una tinta o un gloss dal centro verso l’esterno, sfumando leggermente per un effetto naturale e luminoso. Per dare l’idea di labbra più piene, non va definito troppo il contorno: sfumarlo contribuirà a farle sembrare la bocca più voluminosa.